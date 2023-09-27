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5 أدوية يجب تجنبها عند شرب القهوة - جريدة الوطن السعودية

9/27/2023 2:27:06 PM
(MENAFN- Al Watan) يعتمد الملايين يوميا على القهوة للبقاء في حالة يقظة وانتباه ولتحسين القدرة على التركيز أيضا. فبالإضافة إلى اليقظة، تعمل مادة الكافيين على تحفيز الجهاز الهضمي كما تغير نسبة امتصاص بعض العناصر الغذائية مثل الحديد.
يمكن للكافيين أيضا أن يتفاعل مع الأدوية المختلفة، ما يؤثر على امتصاصها وفعاليتها.
كذلك قد يكون الكافيين فيه مصادر غير القهوة، وقد لا تكون على دراية بها مثل الشوكولاتة والمشروبات الغازية والطاقة وغيرها.
1- مضادات الاكتئاب
يتناول شخص من كل 10 أدوية مضادة للاكتئاب في الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وهي تعتبر من أكثر الأدوية الموصوفة للبالغين في العشرينات والثلاثينات من العمر.
كما يمكن أن يقلل الكافيين من امتصاص المواد الفعالة من الأدوية المضادة للاكتئاب مثل: فلوفوكسامين وأميتريبتيلين وإسيتالوبرام وإيميبرامين، مما يسبب بتقليل فعالية الدواء. وبالتالي فقد لا تحصل على الفائدة الكاملة من العقار.
تشير الدراسات إلى أن فلوفوكسامين قد يفاقم الآثار الجانبية المعتادة للكافيين مثل الأرق وخفقان القلب.
2- أدوية ضغط الدم
تعمل هذه الأدوية عادةً على إبطاء معدل ضربات القلب، مما يقلل من عبء عمل القلب في ضخ الدم إلى جميع خلايا الجسم. أما الكافيين فهو يرفع معدل ضربات القلب وضغط الدم.
تشير الأبحاث إلى أن شرب القهوة أثناء تناول بعض الأدوية مثل أملوديبين قد يعيق امتصاص الدواء، مما قد يؤثر على فعاليته.
يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
3- أدوية الربو
تعمل أدوية الربو مثل الأمينوفيلين أو الثيوفيلين على توسيع الشعب الهوائية ولكنها قد تؤدي إلى آثار جانبية مثل الصداع، والأرق، وآلام المعدة، والتهيج.
وتشير الدراسات إلى أن تناول القهوة وغيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين يمكن أن يزيد من حدة الآثار الجانبية، وفي بعض الحالات يقلل من امتصاص الدواء.
4- أدوية السكري
كما خلصت دراسة أجرتها الجمعية الأمريكية للسكري، أن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين قد يؤدي إلى رفع مستويات الأنسولين والسكر في الدم. وتضيف الدراسة أن زيادة استهلاك الكافيين قد يجعل من الصعب تنظيم نسبة السكر في الدم ويزيد من خطر حدوث مضاعفات مرتبطة بمرض السكري.
5- أدوية الحساسية والرشح
يستخدم ملايين الأشخاص أدوية لنزلات البرد والرشح أو الحساسية ، وغالبًا ما تحتوي هذه الأدوية على المنشطات أو مكونات مثل هيدروكلوريد السودوإيفيدرين، والتي تزيد من نشاط الجهاز العصبي المركزي.
وعند تناولها مع القهوة، تتضاعف التأثيرات الجانبية الشائعة مثل الأرق، والتهيج، واضطرابات النوم.

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