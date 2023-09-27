إل جي تعرض وظائف تنقية الهواء المتميزة خلال ندوتها عن حلول ترقية المكيفات المرنة

استضافت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) أمس ندوة تفاعلية عن حلول ترقية المكيفات في المنازل والشركات باستخدام تقنية العاكس LG Inverter، واستقطبت جمهوراً كبيراً ضم 100 من كبار المقاولين وشركات إدارة المرافق في المنطقة الحريصين على استكشاف مزايا التقنيات المتطورة التي تسهم بتعزيز الراحة، إضافةً إلى التعريف عن نهجها الصديق للبيئة والهادف لتخفيض الأثر البيئي الضار.

عُرضت خلال الندوة حلول التدفئة والتهوية والتكييف المتطورة من "إل جي" والتي ركزت على قدرات حلول الترقية التي تمكّن استبدال الوحدات الداخلية والخارجية بنظام عاكس، وكل ذلك مع إعادة استخدام الأنابيب الموجودة لتوفير المال واختصار وقت التثبيت بشكل كبير والتخلص من الحاجة إلى إجراء التغييرات الكبيرة والمكلفة، مما يوفر حلاً سلساً وخالي من التعقيدات لأصحاب المنازل والشركات.

وتطرق العرض التقديمي الذي أقيم في منتجع بارك حياة بمنطقة خور دبي أيضاً إلى إمكانات تقنية الضاغط العاكس من "إل جي" التي تُمكّن ضبط نطاق التشغيل تلقائياً عندما يصل إلى درجة حرارة محددة مسبقاً، مما يعزز كفاءة استهلاك الطاقة بمعايير عالمية دون المساومة على أداء التبريد، وذلك عن طريق تقليل الاستهلاك غير الضروري والذي يسهم بدوره بخفض فواتير الكهرباء. كما يساعد المفهوم المكمل لتحليلات "تكلفة دورة حياة المنتج"، الذي قدمته "إل جي" أيضاً خلال الندوة، على تقدير نسبة التوفير في استهلاك الطاقة والمردود المحتمل عند استخدام تقنية العاكس التي يتم توفيرها عبر حلول الترقية.

قدمت "إل جي" باعتبارها شركة رائدة عالمياً في مجال الحلول المدعمة بالتقنيات المبتكرة، ميزة المرونة التي توفرها حلول الترقية لديها، حيث يمكن للعملاء اختيار وحدة ذات سعة أعلى تتلاءم بسلاسة مع نفس المساحة مثل الضاغط الحالي. كما توفر "إل جي" خيار وصل الوحدات الداخلية المتعددة عالية الكفاءة بوحدة خارجية واحدة. علاوةً على ذلك، سلطت الشركة الضوء على مكيفات "إل جي" التي تمتلك وظيفة تنقية الهواء وتضمن حصول المستخدمين على هواء أكثر نظافة وصحة.

وباعتبارها شركة ملتزمة ببناء مستقبل أفضل من خلال حلولها الصديقة للبيئة، أعرب فريق حلول التهوية لدى "إل جي" عن امتنانه لكل الحاضرين من خلال زراعة بذرة غاف احتفالاً بهم ضمن إطار برنامج زراعة "امنح شجرة غاف"، وهي مبادرة أطلقتها منظمة Goumbook البيئية في لفتة ترمز إلى التفاني في تحقيق الاستدامة والحد من الأثر البيئي السلبي.

للمزيد من المعلومات عن حلول "إل جي" المبتكرة في دولة الإمارات، يرجى زيارة .

لمحة عن شركة "إل جي لحلول الهواء "

تعد شركة "إل جي للأجهزة المنزلية وحلول الهواء" رائدة عالميًا في مجال الأجهزة المنزلية، وحلول المنزل الذكي، وأنظمة جودة الهواء، بالإضافة إلى المنتجات المبتكرة التي تتضمّن الذكاء الاصطناعي. وفيما تبتكر الشركة الحلول المتكاملة للمنزل عبر تقنياتها الأساسية الرائدة في السوق، تلتزم الشركة أيضًا بتوفير نوعية حياة أفضل للمستهلكين في جميع أنحاء العالم من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بدقّة، والأجهزة المنزلية ومنتجات حلول الهواء. وتساهم هذه المنتجات مجتمعة في توفير الراحة، والأداء الفائق، والتشغيل الفعّال، إلى جانب الفوائد الصحية الكبيرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة