أكرونيس تطلق منصة أدفانسد أوتوميشين لتسهيل عمل مقدمي الخدمات المدارة وتحسين الإنتاجية

MENAFN - AETOSWire) أعلنت أكروني ، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأمن الإلكتروني ، اليوم عن إطلاق منصة أكرونيس أدفانسد أوتوميشي . تساعد المنصة الجديدة الشركات التي تعمل في مجال الخدمات المدارة للتحول من مجرد العمل في خدمات إصلاح الأعطال البسيطة إلى تقديم خدمات ترتكز على التكنولوجيا السحابية وخدمات تعتمد على الاشتراكات وتتطلب أسلوباً جديداً من التعامل مع فواتير العملاء بالإضافة إلى إدارة العقود. ويأتي إطلاق هذه المنصة بالاعتماد على السجل الحافل لشركة أكرونيس في تقديم حلول مُتكاملة تساعد العملاء في تسهيل الحصول على الخدمات.

وتعد التعقيدات أحد أهم التحديات التي تواجه مقدمي الخدمات المدارة، نتيجة لوجود العديد من المبادرات التي تركز على تطوير الشركات لمنتجاتها ونماذج تسليم خدماتها، والكثير من الخدمات التي توفر قيمة مضافة. وتقدم منصة أكرونيس أدفانسد أوتوميشين حلاً مثالياً للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تقديم الخدمات المدارة حول العالم والتي ترغب في تسهيل وتبسيط أنشطة وعمليات أعمالها. وتدعم أكرونيس مقدمي الخدمات المُدارة للحصول على رؤية متكاملة للعقود والتسليم والتذاكر وبنود العمل، من خلال التحكم الموجه وإدارة الخدمات، والتتبع الكامل للوقت، وإمكانيات الاستفادة من العاملين والموظفين، والتشغيل الآلي، ونظام الفواتير الذي يتركز على الاستهلاك، مما يزيد من الأرباح ويرتقي بثقة العميل في خدمات الشركة.

وحول إطلاق المنصة، قال باتريك بولفيرميولر، الرئيس التنفيذي لشركة أكرونيس: "يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات زيادة في الطلب على حلول التشغيل الآلي والأتمتة. وتقدم أكرونيس منتجاً يسمح للشركات التي تقدم الخدمات المُدارة حول العالم أتمتة عملياتها وأنشطة أعمالها لتصبح أكثر تميزاً مع اتخاذ قرارات صحيحة مبنية على البيانات. وتساعد منصة أكرونيس أدفانسد أوتوميشين مقدمي الخدمات في التحكم في أنشطة أعمالهم في مجال الخدمات المدارة وتطويره لتحقيق المزيد من النجاحات سواء كانت شركة ناشئة أو شركة في رحلة التطور والازدهار. ونشعر بالحماس الشديد ونحن نواصل إطلاق المزيد من الحلول المُبتكرة مثل سايبر بروتكت كلاود ودعم مقدمي الخدمات المُدارة في توسيع أنشطتهم وإثرائها.

ويساعد الحل المتطور أدفانسد أوتوميشين مقدمي الخدمات المُدارة لتنمية أعمالهم بما في ذلك الحصول على فواتير خالية من الأخطاء، ومجموعة متكاملة من الخدمات وإمكانية تتبع الوقت بشكل آلي، بالإضافة إلى الدعم في الخدمات التي تتطلب الاشتراك. وتُساعد هذه الخدمات في:



زيادة الكفاءة: يساعد أدفانسد أوتوميشين شركات الخدمات المُدارة في تبسيط سير العمل وأتمتة المهام المُكررة وخفض المجهود اليدوي مما يسمح بالتركيز على الأنشطة الأهم.

الحد من المشاكل في عمليات الأعمال: يُسهل أدفانسد أوتوميشين تقديم الدعم للخدمات التي تتطلب الاشتراك.

الارتقاء بالإنتاجية: يوفر أدفانسد أوتوميشين منصة واحدة فقط لإدارة بيانات العملاء والتذاكر والمشروعات والفواتير، لتوفير وقت وجهد العاملين لتقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة.

الارتقاء برضا العملاء والموظفين: يدعم أدفانسد أوتوميشين مقدمي الخدمات المُدارة في التفاعل مع العملاء على نحو أفضل وتحسين التواصل والاستجابة السريعة للاحتياجات مما يزيد من مستوى رضاء العملاء. تحقيق المزيد من الأرباح: يعمل أدفانسد أوتوميشين على أتمتة كل العمليات وتخفيض المجهودات اليدوية مما يسمح للشركات التي تقدم الخدمات المدارة تحسين كفاءتهم التشغيلية وزيادة أرباحهم.

بدوره، قال ألكس بريسمان، رئيس شركة راكوم بزنيس: "نجح أكرونيس أدفانسد أوتوميشين في أتمتة نظام الفواتير في شركتنا. ونلمس فائدة حقيقية بفضل قدرة هذا الحل المُبتكر على الربط مع كويك بوكس وجعل عملية نقل الفواتير والبيانات في منتهى السهولة ."

يتوفر حل أكرونيس أدفانسد أوتوميشين لشركاء أكرونيس من الشركات التي تقدم الخدمات المُدارة، وكذلك للشركات التي تبدأ في العمل في مجال الخدمات المُدارة. للمزيد من المعلومات حول هذا الحل المُبتكر، يرجى زيارة الروابط التالية:

حول أكرونيس

تُوحّد شركة أكرونيس بين حماية البيانات والحماية السيبرانية لتقدم لزبائنها حماية سيبرانية متكاملة ومؤتمتة، تمكنهم من مواجهة تحديات السلامة وإتاحة الوصول والخصوصية والأصالة والأمن (SAPAS) لهذا العالم الرقمي الحديث. تقدّم أكرونيس حماية سيبرانية فائقة لكل من البيانات والتطبيقات والأنظمة؛ وذلك بواسطة البرامج المبتكرة المتقدمة لمكافحة البرمجيات الخبيثة وحلول النسخ الاحتياطي والتعافي بعد الكوارث وحلول إدارة حماية النقاط النهائية بواسطة الذكاء الاصطناعي، كل ذلك بفضل ما تتمتع به نماذج النشر المرنة لأكرونيس التي تناسب احتياجات مقدمي الخدمات ومحترفي مجال تقنية المعلومات. كما يمكن لـأكرونيس حماية أي بيئة تقنية؛ بداية من البيئة السحابية مروراً بالبيئات الهجينة وحتى البيئات الموجودة بالمباني والمواقع بسعر منخفض ومتوقع، وذلك بفضل تقنية مكافحة البرمجيات الخبيثة بواسطة الذكاء الاصطناعي وتقنية مصادقة البيانات بواسطة البلوكتشين.

أكرونيس شركة سويسرية تأسست في سنغافورة. لديها سجل حافل من الابتكار عبر عقدين من الزمان، يعمل بالشركة أكثر من 2,000 موظف في 45 موقعاً حول العالم. يتوفر حل "أكرونيس سايبر بروتيكت" بـ 26 لغة في أكثر من 150 دولة ويستخدمه أكثر من 18,000 مزود خدمات لحماية أكثر من 750,000 شركة حول العالم.