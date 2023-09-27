مؤسسة الخليج العلمية تضع معايير جديدة وتترك بصمة مؤثرة في معرض عرب لاب 2023

يعتبر معرض "عرب لاب" أحد أبرز وأضخم الفعاليات السنوية المختصة بقطاع العلوم وخاصة المختبرات والتحليلات الطبية في منطقة الشرق الأوسط والعالم. وشهدت الدورة الـ42 لهذا العام من المعرض، الذي أقيم بمدينة دبي خلال الفترة من 19 وحتى 21 سبتمبر 2023، مشاركة لافتة من شركة "جلف سيانتيفيك كوربوريشن" (مؤسسة الخليج العلمية – "جي إس سي")، التي تولّت تمثيل مجموعة من الشركات المرموقة في جناحها، من قبيل "ميرك" (Merck)، و"فيلب ساينتيفيكا" (Velp Scientifica)، و"بيركن إيلمر" (PerkinElmer)، و"كروم سيستمز" (Chromsystems)، و"واترز" (Waters)، و"مالفرن بااناليتيكال" (Malvern Panaylitical)، و"بايون" (Pion)، و"سي إي إم" (CEM)، باعتبارها الموزع الرئيسي والشريك لهذه الشركات في الشرق الأوسط.

وقد شهد الجناح إقبالاً كبيراً من العملاء من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك: المملكة العربية السعودية وعمان والكويت وقطر والبحرين، والإمارات العربية المتحدة. بفضل تاريخها العريق في تقديم الحلول العلمية المبتكرة، تواصل "جلف سيانتيفيك كوربوريشن" (مؤسسة الخليج العلمية) تأكيد التزامها بتحفيز وتشجيع العلوم والتكنولوجيا في المنطقة. وقد تحوّل جناح الشركة واسع النطاق إلى مركز للأنشطة والفعاليات طوال فترة الحدث، واستقطب نخبة من العلماء والباحثين والمهنيين المتشوّقين لاستكشاف أحدث الاتجاهات والتطورات في هذا المجال.

كما شكّل معرض "عرب لاب 2023" فرصة مثالية أتاحت لمؤسسة الخليج العلمية التواصل والتفاعل مع عملائها وشركائها. حيث استضافت الشركة مجموعة من الاجتماعات، وندوة إعلامية بالتعاون مع شركة "قيلب" (Velp)، سمحت بتشجيع تبادل المعارف والتعاون ضمن المجتمع العلمي. وقد سمحت هذه الجلسات بتسليط الضوء على الخبرة الواسعة والعميقة للشركة، وكانت مناسبة للتأكيد على تفانيها في تحفيز التعليم والبحث العلمي في المنطقة.

هذا وقد استغلت "جلف سيانتيفيك كوربوريشن" (مؤسسة الخليج العلمية) مشاركتها في المعرض لإبرام شراكات جديدة وتعزيز الشراكات القائمة، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن التعاون مع المؤسسات العلمية الرائدة والجهات الفاعلة في القطاع يُعدّ عاملاً بالغ الأهمية لدعم جهود البحث والتطوير. وقد شكّل الحدث مناسبة لتطوير هذه العلاقات الحيوية وتعزيزها.

حققت مشاركة "جلف سيانتيفيك كوربوريشن" (مؤسسة الخليج العلمية) في معرض "عرب لاب 2023" نجاحاً ساحقاً، وسلّطت الضوء على التزام الشركة بالابتكار والاستدامة والتعاون، ما من شأنه أن يُحدث تأثيراً هاماً على المجتمع العلمي في الشرق الأوسط والعالم. وبفضل حرصها على تطوير منتجات رائدة وتفانيها في تطوير المعرفة العلمية، تدأب "جي إس سي" بأن تكون القوة الدافعة في قطاع العلوم والمختبرات، وتستمر في وضع معايير جديدة للتميز في هذا المجال. وقد شكّل معرض "عرب لاب 2023" شهادة على تفاني المؤسسة الراسخ في تحفيز العلوم والتكنولوجيا في المنطقة وتطويرها.

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