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سعودي يحاضر لخبراء عالميين بأمريكا

9/27/2023 2:21:01 PM
(MENAFN- Al Watan) قدم نائب الاستشارات والأبحاث بجمعية سلاسل الإمداد والمشتريات في السعودية المهندس عمار العبود، محاضرة بعنوان: ((المستجدات في سلاسل الإمداد الرقمية.. الذكاء الصناعي، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة))، في مؤتمر: ((سلاسل الإمداد العالمي))، وذلك في مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، وبتنظيم من منظمة سلاسل الإمداد، أمام المئات من الخبراء والمهتمين والمختصين بسلاسل الإمداد من جميع أنحاء العالم.
الرقمي والمادي
تناول العبود في المحاضرة، الإشارة إلى أن الثورات الصناعية الـ 3 الأولى، المتمثلة في: ((الميكنة، والإنتاج الضخم، والحوسبة))، أصبحت تحدد العالم الذي نعيش فيه اليوم، فإن الثورة الصناعية الرابعة تبشر بعصر جديد من الإبداع والتحول، ويتميز بتقارب العالمين الرقمي والمادي، ويمثل نقلة نوعية على جبهات متعددة، بعد أن كانت الآلات والأجهزة تركز فقط على تنفيذ المنطق المبرمج مسبقا، أصبحت الآن جزءًا من شبكات ذكية مستقلة قادرة على التواصل والتفاعل مع بعضها البعض، فعمليات تصنيع المنتجات، وتقديم الخدمات لم تعد ثابتة، وبدلا من ذلك، فهي قابلة للتكيف، وتصحح ذاتها، وقادرة على الاستجابة للمتطلبات في الوقت الفعلي.
أجهزة الاستشعار
قال: سلاسل الإمداد ليست بمعزل عن هذا الحراك، فسلاسل الإمداد الرقمية، وبالتحديد الجيل الرابع منها: Supply Chain 4.0، تُعنى بتطبيق إنترنت الأشياء، واستخدام الروبوتات المتقدمة، وتطبيق التحليلات المتقدمة للبيانات الضخمة في إدارة سلاسل الإمداد، وهي: وضع أجهزة الاستشعار، وأتمتة الإجراءات على امتداد سلاسل الإمداد، وذلك بسعي حثيث لتكامل الشبكة والرؤية الشاملة والتعاون بين الشركات المتعددة في منظومة سلاسل الإمداد، مضيفا أن التحول الرقمي لسلاسل الإمداد، يمر بمراحل، تبدأ بتعلم المبادئ الأساسية، وبناء لغة رقمية مشتركة بين مختلف الأقسام والأطراف ذات العلاقة، ومن ثم تحليل مستوى النضج الرقمي الحالي للوقوف على نقاط القوة ومواطن التحسين، وبناء إستراتيجية شمولية لرحلة التحول الرقمي، وبناء خارطة طريق واضحة المعالم، وآخرها تنفيذ الخطة المرسومة، وتحقيق الأثر مع الحرص على استدامة المخرجات.

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