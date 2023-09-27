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نايف صقر يعلن عن ديوانه الشعري الجديد في مكتبة الملك عبدالعزيز

9/27/2023 2:21:01 PM
(MENAFN- Al Watan) وسط حضور جماهيري مميز، أحيا الشاعر نايف صقر مجموعة من قصائده الوطنية والوجدانية خلال الأمسية الشعرية التي أقامتها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة مساء أمس في مسرحها التاريخي، بمناسبة احتفاء المكتبة باليوم الوطني للمملكة الثالث والتسعين.
واستهلت الأمسية بالسلام الملكي، ثم عرض فيلم: "رحلة عمر" الذي يستعرض رحلة الأميرة أليس، حفيدة الملكة فيكتوريا ملكة بريطانيا، خلال زيارتها للمملكة العربية السعودية عام 1938م، وهو فيلم وثائقي يتناول رحلة كونتيسة أثلون البريطانية إلى المملكة، التي تعد أولى الشخصيات الملكية الأوروبية التي تطأ قدمها أرض المملكة، حيث التقت هي وزوجها بالملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – كما طافت بعدد من مدن المملكة وسجلت ذكرياتها عن هذه الرحلة التاريخية.
ثم بدأت الأمسية الشعرية التي قدمها الإعلامي سلطان السعد القحطاني بالقول: في هذه المناسبة نحتفي بأكثر من تسعة عقود من النماء والتطلع، في رحلة تاريخية بدأها الملك المؤسس وصولا إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
ثم بدأ الشاعر نايف صقر بعد أن وجه الشكر والتقدير لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة لإقامتها هذه الأمسية الشعرية الوطنية، في إلقاء قصيدة وطنية يصور فيها تاريخ المملكة، وأبرز ملامح هذا التاريخ، معبرا عبر صور شعرية ترصد جماليات المكان عن قيم الانتماء والاعتزاز بالوطن، كما ألقى قصيدة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ثم قصيدة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
المملكة بنت لها عشره عقود
العاشقين تخاف تخطب ودها
والملك ل لله ثم لفتال العقود
المبهمات اللي يحل اعقدها
سلمان ابن عبدالعزيز ابن سعود
في قلبها والمسلمين ف خدها
على نحرها صافي الدم المعقود
من بعد ما عبدالعزير ارتدها
والمملكه لازم على الدنيا تسود
لابدها لابدها لابدها
ياربي ندعي ياكريم و ياودود
دعوات يم اهداب عرشك ودها
تحمي محمد من عدو ومن جحود
ومن نظرة للحاسدين تلدها
وله نظرة فيها الطموح بلا حدود
وله ضحكة تخشى الدول من جدها
ونبايعه بآرواحنا وعنها نذود
ونشقق صفوف العدا ونضدها
والمملكه لازم على الدنيا تسود
لابدها لابدها لابدها
والمملكه لازم على الدنيا تسود لابدها لابدها لابدها
ومن القصائد الوجدانية التي ألقاها الشاعر في الأمسية، قصيدة بعنوان :" الألوان" ومنها:
الأحمر زهرة الرمان .. وإحساس الخجل والدم
والأصفر للجفاف .. وللعطش .. والنار والغيره
والأخضر للمحبـة .. والسـلام ومهجـة المغـرَّم
والأبيـض للحمـام .. والغمـام وبيـض أزاهـيـره
والأسود لليالي والكحـل .. والغامـض والمبّهـم
والأزرق للسما .. والبحر وأسفـاره وأساطيـره
والأرمـد للرمـاد .. وللحـيـاد .. وجــاره الأدهــم
ثم اختتم أمسيته بقصيدته الشهيرة : ( ضعفي محبة) تلك القصيدة – التي وصفها بعض المعنيين بالشعر الشعبي – بأن أحد أبياتها تحول إلى أهزوجة وطنية :" أنا بدوي ولد بدوي ولد بدوي" ومنها:
ضعفي محبة لا تقول اني ضعيف
عز الله أنه كان لي قلب قوي
تقول لك قلبِ من الرقة شفيف
وأقول ليته عن عذابي يرعوى
تبيني أجلس لا يجي هرجك عنيف
تبيني أغادر غديتلك جلوي
لا قلت أحبك خلني قصدي شريف
انا بدوي ولد بدوي ولد بدوي
وحظيت القصائد الملقاة بتجاوب الجمهور وتفاعله، خاصة مع القصائد الوطنية، والقصائد التي يعبر فيها الشاعر عن جماليات المكان وعن حكمة الزمان وتجاربه.
وأعلن أن له في معرض الكتاب، منصة توقيع في يوم 5 أكتوبر المقبل، لتوقيع ديوانه الجديد الذي يحمل عنوان، "أنا بدوي ولد بدوي".
والشاعر نايف صقر يعد من الشعراء المعروفين في المملكة، شارك في كثير من الأمسيات الشعرية حيث لقي رواجا واسعا بين الجمهور ، ومن وجهة فنية تتسم قصائده بالتماسك اللغوي وتعدد مستويات اللغة، فضلا على إيقاعيته وتميزه بالصور الشعرية المتجددة، وقد حصل نايف صقر على الكثير من الجوائز وله ديوان يجمع مختلف قصائده الشعرية، وفي ختام الأمسية قدم نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الدكتور عبدالكريم الزيد درعاً تذكارياً للشاعر نايف صقر مرحباً به وبجميع الحضور.

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