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غدا.. انطلاق معرض الرياض الدولي للكتاب وسلطنة عمان ضيف الشرف

9/27/2023 2:21:01 PM
(MENAFN- Al Watan) الوجهة إلى الرياض غدا، في محفل الفكر والثقافة مرحبة بالجميع في " معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 " في رحاب جامعة الملك سعود، ليتجدد اللقاء هذا العام تحت شعار " وجهة ملهمة" في رحلة معرفية تمتد على مساحةٍ تتجاوز 55 ألف متر مربع في أكبر معرضٍ للكتاب على مستوى المملكة، وعربيًا من حيث تنوع البرنامج الثقافي، وفعالياته المعدة لجميع الفئات العمرية.
1800 دار نشر
وتجمع الفعالية تحت سقف واحد خلال الفترة 28 سبتمبر - 7 أكتوبر 2023م أحدث الإصدارات والعناوين في مختلف صنوف الآداب والفنون والمعارف، بمشاركة أكثر من 1800 دار نشر على امتداد 800 جناح، إضافة إلى دور بالوكالة، أيضًا يشارك ما يزيد على 70 دار نشر فرنسية عبر مبادرة "الرياض تقرأ الفرنسية".
وعرض خاص لمخطوطات ومقتنيات نادرة يفوق عددها 25 قطعة، ولوحات فنية.
عُمان ضيف الشرف
وتحل سلطنة عُمان الشقيقة ضيف شرف في الدورة الحالية في إطار الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع الشعبين الشقيقين، وتعكس التبادل والتعاون الثقافي بين المملكة وسلطنة عُمان، حيث تتضمن مشاركتها بجناح في قلب المعرض يحتضن كُتبًا ومخطوطات، وتمثيلًا لمكنونات ثقافتها الوطنية، إضافة إلى حضور عدد من رموز الثقافة العمانية، ومشاركة المواهب والمبدعين العُمانيين، وحضور دُوْرِ نشرٍ عُمانية تستعرض آخر نتاجها أمام أكثر من مليون زائر للمعرض.
مؤتمر الناشرين الدولي
ويُعقد على هامش المعرض "مؤتمر الناشرين الدولي" بدورة جديدة تبحث مستقبل نمو صناعة الكتاب، والتحديات التي تواجه سوق النشر، حيث حددت جمعية النشر السعودية يوم انعقاده في 4 أكتوبر ، برعاية من هيئة الأدب والنشر والترجمة، ومشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين من قادة صناعة النشر، والناشرين الأفراد، والمؤلفين، وصنَاع المحتوى، والمتخصصين.
مؤتمر الناشرين الدولي في نسخته الجديدة، أصبح فرصة دولية مهمة للناشرين تضمّها مدينة الرياض كل عام على هامش معرض الكتاب، بمشاركة دُوْر نشر لناشرين سعوديين وعرب وعالميين، فيما ستُخصَص المنصة للّقاءات الفردية بين الحضور والمتحدثين والمهتمين، لإقامة الأعمال والتواصل بينهم وتداول الحقوق بصناعة النشر.
فعاليات خلال 10 أيام
وبفعاليات تستمر على مدى 10 أيام، يستعد البرنامج الثقافي بإثراء زواره عبر أكثر من 200 فعالية، منها: ندوات حوارية، وأمسيات شعرية يُحيِيها نخبة من شُعراء الفصحى والنبطي، وورش عمل في شتى ميادين المعرفة، إلى جانب الرواة، وفعاليات متنوعة لتثقيف الطفل، وإثراء قدراته، وصقل مهاراته المعرفية في أجواء مليئة بالثقافة. إضافةً لعروضٍ مسرحية سعودية ودولية، وحفلات موسيقية وغنائية، إلى جانب فعالية "حديث الكتاب" التي تستضيف نخبة من المفكرين والمؤلفين المؤثرين، في فعاليات تعكس جميع عناصر الثقافة ومكوناتها.
منصات توقيع الكتب
كما تحتضن أروقة المعرض، منصات لتوقيع الكتب باستضافة مجموعة من الكُتاب لتوقيع أحدث إصدارتهم وإهدائها إلى قرّائهم، ومنطقةً واسعة للطفل، وعددًا من الأجنحة الداعمة، بالإضافة إلى تخصيص ركن للمؤلف السعودي للنشر الذاتي، متيحًا بذلك الفرصة لعرض أكثر من 400 عنوان للمؤلفين السعوديين، حيث يتولى المعرض إدارة الركن، واستلام الكتب، وبيعها، والتحصيل والمخالصات المالية وغيرها. وينظم معرض الرياض الدولي للكتاب لأول مرةٍ هذا العام مسابقةً للإلقاء الشعري مخصصة للأطفال، ليستمتع الطفل بتجربة تعلم مهارات الكتابة الشعرية، وتقنيات الإلقاء، مما يعزز المهارات اللغوية والشخصية للطفل، ويصبح قادرًا على تحمل المسؤولية، ويسهم في اكتشاف المواهب وتنميتها، إلى جانب استمرار جائزة المعرض التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة، والمخصصة لدور النشر، وتغطي خمس فئاتٍ للتميز في النشر، وهي: الأطفال، والترجمة، والمنصات الرقمية، والمحتوى السعودي، وفئة عامة؛ لتأصيل دَوْرِ الناشرين في إثراء المحتوى الثقافي، حيث يُمنح الفائزون منحة ترجمة يقدمها شريك المعرض المجتمعي - شركة روشن للتطوير العقاري التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.
رحلة معرفية
ويقدِّم معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام، رحلةً معرفيةً لزواره يصاحبها برنامج ثقافي ثري يتضمن عشرات الفعاليات الموجهة لجميع الفئات العمرية، من جلساتٍ حواريةٍ لنخبة من المتحدثين السعوديين والعرب والدوليين، وأمسياتٍ شعريةٍ لشُعراء الفصحى والنبطي، ومسرحياتٍ سعودية وعالمية، وحفلاتٍ موسيقية وغنائية، وورش عمل في شتى ميادين المعرفة، إلى جانب منطقةٍ مخصصة للطفل، لزيادة الوعي بالقراءة وتعزيز مهاراته، وتساندها مسابقة تقام للمرة الأولى للأطفال في الإلقاء الشعري. كما يشهد المعرض مشاركةً واسعةً من هيئاتٍ ومؤسساتٍ ثقافية، ودُورٍ عالمية تعرض المقتنيات النادرة والثمينة من الكُتب والمخطوطات النفيسة واللوحات الفنية، ويخصص في جنباته منصاتٍ لتوقيع الكُتب، وركنًا مخصصًا للمؤلف السعودي من خيار النشر الذاتي، كما يواصل المعرض تقديم جائزته السنوية لدُور النشر المتميزة، من خلال 5 فئات.
ويأتي المعرض برعاية مجموعة روشن العقارية بصفتها شريكًا مجتمعيًا، ومركز الرياض للدراسات السياسية والإستراتيجية بصفته شريكًا ثقافيًا، ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بصفته شريكًا إبداعيًا، وهيئة تطوير بوابة الدرعية بوصفها شريك الإرث، وشريك الرحلة يلو لتأجير السيارات، كما يُعد المعرض ثالث معارض الكتاب في المملكة لهذا العام، عقب معرضَي الشرقية والمدينة المنورة، فيما تُنظِّم هيئة الأدب والنشر والترجمة معرضًا أخيرًا في مدينة جدة في موعده السنوي الدائم خلال شهر ديسمبر المقبل.

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