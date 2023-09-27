الإحصاء السعودية تشارك في اجتماع اللجنة الفنية العربية

(MENAFN
- Al Watan) عقدت اللجنة الفنية الدائمة للإحصاء التابعة لجامعة الدول العربية اجتماعها الحادي والأربعين في القاهرة خلال الفترة 26- 27 سبتمبر الجاري، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة، بمشاركة وفود تمثل الأجهزة الإحصائية العربية الرسمية، بالإضافة إلى عدد من المنظمات العربية المتخصصة في مجال الإحصاء، ورأس وفد المملكة في الاجتماع رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري.
وناقشت الجلسات عددًا من المحاور الفنية والإدارية المدرجة على جدول أعمالها، والتي شملت متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق لِلَّجنة، وأبرز الأنشطة الإحصائية التي قامت بها الأجهزة الرسمية العربية المسؤولة عن العمل الإحصائي خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تقارير وتوصيات اللجان الفرعية.
يذكر أن اللجنة الفنية الدائمة للإحصاء تهدف إلى تعزيز القدرات الإحصائية العربية، وتبادل الخبرات والمعلومات والمشورة الفنية فيما بينها، وتوفير الاحتياجات الإحصائية من البيانات والمؤشرات اللازمة لخدمة العمل الإحصائي العربي المشترك.
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