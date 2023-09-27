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الإحصاء السعودية تشارك في اجتماع اللجنة الفنية العربية

9/27/2023 2:21:01 PM
(MENAFN- Al Watan) عقدت اللجنة الفنية الدائمة للإحصاء التابعة لجامعة الدول العربية اجتماعها الحادي والأربعين في القاهرة خلال الفترة 26- 27 سبتمبر الجاري، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة، بمشاركة وفود تمثل الأجهزة الإحصائية العربية الرسمية، بالإضافة إلى عدد من المنظمات العربية المتخصصة في مجال الإحصاء، ورأس وفد المملكة في الاجتماع رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري.
وناقشت الجلسات عددًا من المحاور الفنية والإدارية المدرجة على جدول أعمالها، والتي شملت متابعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق لِلَّجنة، وأبرز الأنشطة الإحصائية التي قامت بها الأجهزة الرسمية العربية المسؤولة عن العمل الإحصائي خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تقارير وتوصيات اللجان الفرعية.
يذكر أن اللجنة الفنية الدائمة للإحصاء تهدف إلى تعزيز القدرات الإحصائية العربية، وتبادل الخبرات والمعلومات والمشورة الفنية فيما بينها، وتوفير الاحتياجات الإحصائية من البيانات والمؤشرات اللازمة لخدمة العمل الإحصائي العربي المشترك.

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