قفزة إلى 158 نقطة لسوق الأسهم السعودية بنهاية التداول

(MENAFN
- Al Watan) أنهى مؤشر الأسهم السعودية تداولات اليوم الاربعاء بقفزة في المؤشر بلغت 158.70 نقطة، وبنسبة 1.45%، مقارنة بالجلسة السابقة وأغلق عند 11076.94 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 204 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 180 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 38 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات علم، وسناد القابضة، وتكافل الراجحي، والعالمية، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات لومي، ومجموعة الحكير، والحفر العربية، وأميانتيت، ونادك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و2.90% .
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، والإنماء، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ولومي، والإنماء، والراجحي، وعلم هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 225.43 نقطة ليقفل عند مستوى 22632.26 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 33.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.
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