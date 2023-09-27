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قفزة إلى 158 نقطة لسوق الأسهم السعودية بنهاية التداول

9/27/2023 2:21:01 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهى مؤشر الأسهم السعودية تداولات اليوم الاربعاء بقفزة في المؤشر بلغت 158.70 نقطة، وبنسبة 1.45%، مقارنة بالجلسة السابقة وأغلق عند 11076.94 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 204 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 180 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 38 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات علم، وسناد القابضة، وتكافل الراجحي، والعالمية، وشركة المعمر لأنظمة المعلومات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات لومي، ومجموعة الحكير، والحفر العربية، وأميانتيت، ونادك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و2.90% .
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، والإنماء، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ولومي، والإنماء، والراجحي، وعلم هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 225.43 نقطة ليقفل عند مستوى 22632.26 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 33.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.

MENAFN27092023000089011017ID1107153788

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