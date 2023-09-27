الاتحاد يواجه الفيحاء في الدرة

(MENAFN
- Al Watan) قررت إدارة المسابقات برابطة دوري المحترفين السعودي نقل ملعب مباراة الفيحاء والاتحاد المقررة ضمن الجولة الثامنة، من ملعب مدينة المجمعة الرياضية، إلى إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، بناء على طلب الناديين، ويخوض الفيحاء والاتحاد المباراة في توقيتها الجديد السادسة مساءً غدا ، في افتتاح مواجهات الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي.
وحرصًا من إدارة المسابقات على استفادة الأندية من لاعبيها الدوليين على نحو أفضل تقرر تأخير انطلاقة منافسات الجولة العاشرة المقرر إقامتها من الـ19 وحتى الـ21 من أكتوبر المقبل على أن تكون انطلاقة منافسات الجولة في الـ20 منه.
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