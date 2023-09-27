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الاتحاد يواجه الفيحاء في الدرة

9/27/2023 2:21:00 PM
(MENAFN- Al Watan) قررت إدارة المسابقات برابطة دوري المحترفين السعودي نقل ملعب مباراة الفيحاء والاتحاد المقررة ضمن الجولة الثامنة، من ملعب مدينة المجمعة الرياضية، إلى إستاد الملك فهد الدولي في الرياض، بناء على طلب الناديين، ويخوض الفيحاء والاتحاد المباراة في توقيتها الجديد السادسة مساءً غدا ، في افتتاح مواجهات الجولة الثامنة لدوري روشن السعودي.
وحرصًا من إدارة المسابقات على استفادة الأندية من لاعبيها الدوليين على نحو أفضل تقرر تأخير انطلاقة منافسات الجولة العاشرة المقرر إقامتها من الـ19 وحتى الـ21 من أكتوبر المقبل على أن تكون انطلاقة منافسات الجولة في الـ20 منه.

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