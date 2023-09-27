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النموذجي والفرسان يطيحان بالأخدود والعروبة

9/27/2023 2:21:00 PM
(MENAFN- Al Watan) حجز الفتح والوحدة مقعديهما في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تفوق الفتح على ضيفه الأخدود 1/3 على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية لحساب دور الـ32. سجل للنموذجي مراد باتنا ((7 من ضربة جزاء، و90 +7))، ودجانيني تافاريس ((81))، وللأخدود مراد خضري ((90+1)). بينما تغلب الوحدة على مضيفه العروبة 2/صفر في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الثاني بالجوف. سجل لفرسان مكة أوديون إيجالو ((76))، ونواف العزيزي ((89)).

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