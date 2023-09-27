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القصبي يعقد 5 اجتماعات وزارية في سنغافورة

9/27/2023 2:21:00 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتم وفد سعودي، ضم 36 مسؤولا من القطاعين العام والخاص، برئاسة وزير التجارة ماجد القصبي، أعماله اليوم في سنغافورة، التي تستهدف تعزيز التجارة الثنائية في المنتجات والخدمات، ورفع مستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
وعقد القصبي 5 اجتماعات وزارية مع عدد من الوزراء في سنغافورة، ضمت وزير التعليم تشان تشون سينغ، ووزير التجارة والصناعة جان كيم يونغ، ووزير القوى العاملة الوزير الثاني للتجارة والصناعة الدكتور تان سي لينغ، ووزير التنمية الاجتماعية الوزير المسؤول عن شؤون المسلمين في سنغافورة مساجوس ذو الكفل، ووزير الاتصالات والمعلومات جوزفين تيو، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سنغافورة عبدالله الماضي، تناولت تعزيز التبادل التجاري والشراكة في القطاعات ذات الأولوية.
وشملت أعمال الوفد، التي استمرت ثلاثة أيام، عقد ستة لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى في القطاعين العام والخاص، بُحث خلالها التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتضمن جدول الأعمال زيارتين: الأولى إلى معهد آسيا للتنافسية، وتم خلالها بحث التعاون في مجال اقتصاد الخدمات، وبرامج تعزيز القدرة التنافسية، بينما كانت الثانية إلى ميناء تواس - أكبر ميناء آلي في العالم - التي جرى خلالها لقاء مع عدد من القيادات في شركة ميناء سنغافورة (PSA International)، والاطلاع على الخطة الحالية لتطوير الميناء.
وشارك الوفد في ((منتدى الأعمال السعودي - السنغافوري))، الذي نظمه المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، واتحاد الأعمال السنغافوري، للتعريف بالإصلاحات الاقتصادية في المملكة، التي سهلت على أصحاب الأعمال بدء ومزاولة الأنشطة الاقتصادية.

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