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1800 صورة تاريخية ونادرة عن المدينة

9/27/2023 2:21:00 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة مبادرة ثقافية تسعى لجمع صور المدينة المنورة من مختلف الجهات والمؤسسات والأفراد من داخل المملكة وخارجها، في مختلف عصورها، من خلال دعوة ((أوقف صورة للمدينة))، وذلك من أجل تعزيز وتنويع الثراء البصري لتاريخ المدينة وموروثها، ودراسة تلك الصور وقراءتها باعتبارها شاهدا على صفحات من تاريخ مدينة الرسول.
وبدأت المبادرة بافتتاح معرض الصور في مقر المركز لمدى أسبوعين أمام الزوار لعرض عدد من الصور التي أوقفها أصحابها في المركز، وتحوي صورا نادرة وتعرض لأول مرة عن المدينة، إضافة إلى توثيق تاريخ التقاط الصورة وموقعها والمصور وكتابة ذلك على الصور داخل المعرض.
وأوضح مدير مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة الدكتور فهد الوهبي أن هذا المعرض وقف للصور، وسمي أثر للصور الوقفية، وتتمثل فكرته بعمل مبادرة هي إيقاف صور المدينة المنورة وكثير من الأهالي يمتلكون صورا لها تاريخ، إما تنقل حدثا أو توثق لحدث، وتبين أثر جهود الدولة في التغيير والتطور الحاصل في المدينة المنورة وأطلقنا هذه المبادرة، ((حيث شارك معنا حتى الآن 1800 صورة لخمسة أشخاص وقفت للمركز، ونعرض اليوم منها للزوار 157 صورة، ووجدنا في الصور التي اطلعنا عليها مسيرة المدينة المنورة من بداية التصوير حتى اليوم، ووثقت الصور المواقع التاريخية والمنشآت في هذا المعرض بطريقة احترافية من خلال عدسات مصورين بعضهم موجود وبعضهم توفي)).

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