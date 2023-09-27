جازان تطلق لا شيء عني بدوني

(MENAFN
- Al Watan) أطلقت صحة منطقة جازان في مركز الرعاية الأولية بالخزنة مبادرة (لا شيء عني بدوني)، وذلك برعاية مساعد مدير عام الشؤون الصحية بجازان الدكتور عواجي النعمي. وهذه المبادرة هي عبارة عن التعريف عن الإذن الطبي المأخوذ من المريض أو من يمثله للمنشآت الصحية والممارسين الصحيين على الإجراءات اللازمة لحفظ الصحة واستردادها. وأوضح مدير مراكز الرعاية الأولية بصحة جازان محمد البدوي أن الإذن الطبي هو عبارة عن عقد بين الممارس الصحي والمنشآت الصحية وبين المريض وفق الأصول المتعارف عليها. وبين البجوي أن الأولياء المسموح لهم بالتوقيع عن المريض بالترتيب هم: الأب والجد من الأب والأم ثم تكون للعصابات من النفس. وأوضحت أخصائية طب الأسرة والمجتمع الدكتورة الرميصاء أحمد ضعافي أن الإذن الطبي تكمن أهميته أن المريض يعرف ما له وما عليه، ومتى يكون الإذن مكتوبا أو شفهيا. فمثلا الفحص السريري والتحاليل والفحوصات والأشعة السينيهة يتم فيها أخذ الإذن شفهيا، أما في أخذ العلامات الحيوية كقياس الضغط مثلا فمد المريض يده يكفي عن الإذن الشفهي، ولا بد أن يكون مكتوبا في حالات العمليات الجراحية والمناظير وعمليات القسطرة والأشعة الداخلية، ويجب أن تكون موافقة المريض ليست تحت الإكراه.
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