Thursday, 28 September 2023 12:20 GMT

جازان تطلق لا شيء عني بدوني

9/27/2023 2:20:59 PM

(MENAFN- Al Watan) أطلقت صحة منطقة جازان في مركز الرعاية الأولية بالخزنة مبادرة (لا شيء عني بدوني)، وذلك برعاية مساعد مدير عام الشؤون الصحية بجازان الدكتور عواجي النعمي. وهذه المبادرة هي عبارة عن التعريف عن الإذن الطبي المأخوذ من المريض أو من يمثله للمنشآت الصحية والممارسين الصحيين على الإجراءات اللازمة لحفظ الصحة واستردادها. وأوضح مدير مراكز الرعاية الأولية بصحة جازان محمد البدوي أن الإذن الطبي هو عبارة عن عقد بين الممارس الصحي والمنشآت الصحية وبين المريض وفق الأصول المتعارف عليها. وبين البجوي أن الأولياء المسموح لهم بالتوقيع عن المريض بالترتيب هم: الأب والجد من الأب والأم ثم تكون للعصابات من النفس. وأوضحت أخصائية طب الأسرة والمجتمع الدكتورة الرميصاء أحمد ضعافي أن الإذن الطبي تكمن أهميته أن المريض يعرف ما له وما عليه، ومتى يكون الإذن مكتوبا أو شفهيا. فمثلا الفحص السريري والتحاليل والفحوصات والأشعة السينيهة يتم فيها أخذ الإذن شفهيا، أما في أخذ العلامات الحيوية كقياس الضغط مثلا فمد المريض يده يكفي عن الإذن الشفهي، ولا بد أن يكون مكتوبا في حالات العمليات الجراحية والمناظير وعمليات القسطرة والأشعة الداخلية، ويجب أن تكون موافقة المريض ليست تحت الإكراه.

MENAFN27092023000089011017ID1107153779

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث