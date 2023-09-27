الجليد البحري في القطب الجنوبي ينكمش إلى أدنى مستوى

MENAFN - Palestine News Network ) لندن/PNN- ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، أن القطب الجنوبي حطم رقما قياسيا جديدا لأدنى كمية سنوية من الجليد البحري، متجاوزا الرقم المنخفض السابق الذي قدر بحوالي مليون كيلومتر مربع.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن الاحتباس الحراري "أسهم في اختفاء الجليد ما سيحمل عواقب وخيمة على المناخ العالمي ومستويات البحار".

وبحسب العلماء، يصل الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية في شهر أيلول من كل عام أقصى مدى له، حيث كان المتوسط ​​بين عامي 1981 و2010 هو 18.71 مليون كيلومتر مربع.

وقال المركز الوطني الأمريكي لبيانات الثلوج والجليد إن التحليل الأولي يشير إلى أن الجليد البحري وصل إلى حد أقصى قدره 16.96 مليون كيلومتر مربع في 10 أيلول، ثم تراجع منذ ذلك الحين.

من جانبه، قال الدكتور ويل هوبز، عالم الجليد البحري في جامعة تسمانيا، إن معدل نمو الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية منذ نيسان كان "بطيئا للغاية".

وأضاف هوبز: "هذا ليس تغييرا كبيرا عن المتوسط ​​فحسب، بل أيضا عن الرقم القياسي السابق في أيار/مايو ما يؤكد أننا مقبلين على شيء مذهل.. فقدان الجليد البحري في منطقة بحر روس من المرجح أن يكون بسبب الرياح لكن الطقس لا يمكن أن يفسر سبب فقدان الجليد في بقية أنحاء القارة".

وكان الجليد البحري في القارة القطبية الجنوبية مستقرًا نسبيًا حتى تم كسر مستوى قياسي جديد من الانخفاض في صيف عام 2016 ، ثم توالى تسجيل المزيد من الانخفاضات القياسية.

وقال عالم المناخ المتخصص في القارة القطبية الجنوبية والمحيط الجنوبي بجامعة موناش الدكتور أريان بوريتش، إن فقدان الجليد البحري له عواقب بعيدة المدى على الكوكب، ولاسيما أنه يساعد على حماية الجليد الموجود على اليابسة من دخول المحيط؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر عدة أمتار.

وأضاف أن انخفاض الجليد البحري، يعرض جزءا أكبر من المحيط لطاقة الشمس؛ ما يتسبب في مزيد من ارتفاع درجة حرارة المحيط الجنوبي وفقدان المزيد من الجليد.

المصدر: صحيفة الغارديان البريطانية