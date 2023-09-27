الاحتلال يعتقل طفلا قرب باب العمود ويعتدي على المواطنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلا لم يتجاوز عشرة أعوام في ساحة باب العمود بالقدس المحتلة، مساء اليوم الأربعاء، وذلك خلال اعتدائها على المواطنين المتواجدين قرب باب العمود وفي ساحاته.
وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل محمود أبو سنينة (8 سنوات)، واعتدت على نساء وفتيات تواجدن قرب باب العمود بالدفع والضرب.
وقالت المصادر إن قوات الاحتلال تعمل على تعكير احتفال المواطنين الذين قدموا بالآلاف إلى مدينة القدس المحتلة لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.
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