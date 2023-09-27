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الاحتلال يعتقل طفلا قرب باب العمود ويعتدي على المواطنين

9/27/2023 2:17:57 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلا لم يتجاوز عشرة أعوام في ساحة باب العمود بالقدس المحتلة، مساء اليوم الأربعاء، وذلك خلال اعتدائها على المواطنين المتواجدين قرب باب العمود وفي ساحاته.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل محمود أبو سنينة (8 سنوات)، واعتدت على نساء وفتيات تواجدن قرب باب العمود بالدفع والضرب.

وقالت المصادر إن قوات الاحتلال تعمل على تعكير احتفال المواطنين الذين قدموا بالآلاف إلى مدينة القدس المحتلة لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف.


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