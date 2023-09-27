المَكتبةُ الوَطنيةُ تُطْلِقُ بَرْنامَجها لتَرجَمةِ الكُتبِ

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

ساو باولو – تم في يوم الثلاثاء الـ 26 من أيلول / سبتمبر في العاصمة برازيليا إطلاق نسخة العام لبرنامج دعم الترجمة والنشر لمؤلفات كُتَّاب برازيليين في الخارج، والذي يخصص مبلغاً مالياً لترجمة الكتب البرازيلية في دول أخرى بهدف نشر التراث الوطني الأدبي. وسيتم تخصيص مبلغاً اجمالياً وقدره مليون ريال برازيلي لترجمة هذه المؤلفات التي كان من المفترض أنه قد تمت ترجمتها مسبقاً في البرازيل. إن هذا البرنامج هو مبادرة للمكتبة الوطنية (في الصورة أعلاه) وهي هيئة تابعة لوزارة الثقافة البرازيلية.

إن هذا البرنامج والذي كان قد أُطْلِقَ في العام 1991 هو برنامج قد قدم الدعم لترجمة ونشر أكثر من 1200 عمل أدبي إلى 45 لغة. ومن ضمن المؤلفات الأكثر ترجمةً هي مؤلفات كل من كلاريسي ليسبكتور65 كتاب، وماشادو دي اسيس 48 كتاب، وروبين فونسيكا 25 من المؤلفات. ومن ضمن الكتب الأكثر ترجمة إلى لغات أُخرى كتاب“مذكرات ما بعد الموت” للمؤلف براس كوباس و“السيد كاسمورو” للمؤلف ماشادو دي اسيس و“ساعة النجم” للمؤلفة كلاريسي ليسبكتور، حيث تم ترجمة كل منها إلى 10 لغات. أما كتاب“المحراث الملتوي” الذي صدر في العام 2019 للمؤلفة فييرا جونيور، فقد تمت ترجمته إلى 9 لغات في أكثر من 20 دولة. ووفقاً للمكتبة الوطنية فإن أكثر اللغات التي تمت ترجمة المؤلفات البرازيلية إليها هي الانكليزية، والفرنسية، والاسبانية، والالمانية.

وللحصول على التمويل يَتَحَتَم على المؤلفين إرسال مشروع الترجمة والوثائق المطلوبة وفقاً للوائح البرنامج. وبمجرد الموافقة عليها فإن الشركات تقوم بتوقيع وثيقة التزام مع المكتبة الوطنية.

ومن الجدير بالذكر أنه سيتم دفع مبلغ الدعم على دفعتين، الأولى مباشرةً بعد التوقيع على وثيقة الالتزام والثانية خلال 24 شهراً من تاريخ نشر العمل المترجم.

إن هذا البرنامج يحظى بدعم مالي من كل من وزارة الخارجية البرازيلية والصندوق الوطني للثقافة وقانون الموازنة السنوي (LOA).

من الممكن الحصول على المزيد من المعلومات من خلال زيارة الموقع الرسمي للمكتبة الوطنية .





Fernando Frazão – فرناندو فرازاو- /Agência Brasilوكالة الأنباء البرازياية