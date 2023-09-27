فقهيون: ذكرى المولد النبوي مدرسة إيمانية للتزود بالقيم والمبادئ الإسلامية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال فقهيون ومتخصصون في الشريعة الإسلامية، إن مناسبة المولد النبوي الشريف، تمثل مدرسة إيمانية تحمل العديد من المبادئ والقيم والأخلاق الإسلامية، وهي دعوة دائمة لجميع المسلمين للخروج من ظلمات الجهل والتفرقة إلى أنوار التوحيد والوحدة.



وأكدوا، أن هذه المناسبة المحمدية تساهم في استلهام عظيم الدروس والعبر التي تعزز عند المسلمين قيم ومبادئ الصبر والثبات والعزة والكرامة مهما كلف الثمن من تضحيات وبذل وعطاء بالروح والنفس والمال، فالرسول الكريم محمد "صلى الله عليه وسلم" عانى الكثير في تبليغ رسالة ربه وفي قيادته لأتباعه وصحبه ونصرته للمظلومين والمستضعفين بالحق.



وقال الباحث في الفقه والشريعة الإسلامية الشيخ سفيان الحباشنة، إن الاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة، يعبّر عن الاعتزاز والفخر والارتباط الوثيق بالنبي محمد "صلوات الله عليه وعلى آله وسلم" ويجعلنا ممن ينتصرون لدين الله ورسوله الكريم.



بدوره، قال المفتي الدكتور وليد الذنيبات، إن إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، محطة إيمانية يتزود منها المؤمن من خلال منهج الله الذي رسمه لعباده المؤمنين، وهو القرآن الكريم والأعمال الصالحة التي يتزود منها المسلم، تقرباً إلى الله عز وجل.



من جهته، أكد مدير أوقاف الكرك الشيخ حمود الضمور، أهمية استشعار عظمة هذه المناسبة الدينية الجليلة وهذه الذكرى العظيمة، لتولد في قلوب المسلمين من جديد حقائق الصدق في الارتباط والصلة برسول الله، وتولد في قلوبهم أنوار المحبة الخالصة لنبينا الكريم.

ودعا عميد كلية الشريعة في جامعة مؤتة الدكتور محمود المعايطة، إلى ضرورة المشاركة في إحياء هذه المناسبة العظيمة، والتعرف على دلالاتها ومناقب وسيرة الرسول الكريم للاقتداء به والإيمان بعظمته والتمسك به كقائد ومعلم.



وأشار الأكاديمي في الفقه والشريعة الإسلامية الدكتور عزام الشمايلة إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة السنوية، هو تقدير لفضل الله سبحانه وتعالى وشكر له على ما منّ به على البشرية جمعاء وعلى المسلمين حينما بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وهي تجديد للعهد والولاء مع الله ورسوله والمؤمنين بأننا أمة الإسلام نسير على نهج الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام.