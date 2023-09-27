الفنان اللبناني فادي ابراهيم يتعرض لوعكة صحية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية أخبارا حول تعرض الفنان اللبناني فادي ابراهيم لوعكة بعد تدهور حالته الصحية .
وفي التفاصيل، كشفت صفحة "charbelitta" المتخصصة بالأخبار الفنيّة، عن تعرض الممثل فادي ابراهيم لوعكة صحية حيث كتبت : "الله يردك لمحبينك بخير وصحة يا ربّ، الممثل اللبناني القدير والمحبوب فادي ابراهيم يتعرض لوعكة صحية وبحاجة للدعاء "
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر الحزين بشكل كبير، وجاءت التعليقات على الشكل التالي: "الله يشفيه شو صاير معو"، الله يشفيه"، والبعض الآخر قال: "يا رب ما يكون شي خطير".
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