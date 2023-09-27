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السيناتور الأميركي مينينديز سيَمثل أمام المحكمة اليوم

9/27/2023 10:15:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - من المقرر أن يَمثل السيناتور الأميركي روبرت مينينديز أمام المحكمة، اليوم الأربعاء؛ لمواجهة اتهامات بتلقّي رشاوى من 3 رجال أعمال من نيوجيرزي، في وقت ازدادت فيه الدعوات لاستقالته، من زملائه في ((الحزب الديمقراطي)).


ووفق ((رويترز))، في الأسبوع الماضي، اتهم المدّعون الاتحاديون في مانهاتن، مينينديز (69 عاماً) وزوجته بقبول سبائك ذهبية ومئات الآلاف من الدولارات، مقابل استغلال نفوذه لمساعدة 3 رجال أعمال.


ومن المقرر أن يَمثل مينينديز، وزوجته نادين (56 عاماً)، ورجلا الأعمال خوسيه أوريبي (56 عاماً)، وفريد دايبس (66 عاماً) أمام ((محكمة مانهاتن الاتحادية))، في الصباح، عند الساعة الثانية ظهراً تقريباً بتوقيت غرينتش. في حين دفع رجل الأعمال الثالث، وائل حنا (40 عاماً) ببراءته، أمس الثلاثاء.


وتنحّى مينينديز السيناتور عن ولاية نيوجيرزي عن منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في ((مجلس الشيوخ)). وقال، يوم الاثنين، إنه سيبقى في المجلس ويدافع عن نفسه في مواجهة تلك الاتهامات.


ويطالب أكثر من ثلث أعضاء ((مجلس الشيوخ)) من الحزب الديمقراطي، مينينديز بالاستقالة منذ الكشف عن الاتهامات، يوم الجمعة الماضي.

الشرق الأوسط

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