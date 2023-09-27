بشرى: الفنانون الصادقون قليلون

وعن رأيها في الفارق بين المرأة والرجل من حيث الاهتمام والعناية بالنفس، قالت بشرى: "الست لازم تهتم بنفسها وتاخد فيتامينات، ودي كلها مصاريف زيادة على الست لأن الست مصاريفها كتير جداً وتفاصيل لبسها كتير، ولكن الراجل بنطلون وقميص وساعة وجزمة ، والسيدات مظلومة في السينما، على الرغم من أن السينما قامت على أكتاف السيدات".

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