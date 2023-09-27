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بشرى: الفنانون الصادقون قليلون

9/27/2023 10:15:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة بشرى عن رأيها في حال الوسط الفني اليوم، مؤكدةً أن الفنانين الذين لهم مصداقية عند الجمهور قليلون، بالقول: "الفنانين اللي بتتصدق وعندها مصداقية عند الجمهور قليلة، والحمد لله أنا الجمهور مصدّقني ودي حاجة بحسّها منهم، ودي نعمة كبيرة جداً، ومش هنسى تجربة مسلسل الاختيار 2 وفيلم 678، وتجارب ليا حسيت الجمهور صدقني".


وعن رأيها في الفارق بين المرأة والرجل من حيث الاهتمام والعناية بالنفس، قالت بشرى: "الست لازم تهتم بنفسها وتاخد فيتامينات، ودي كلها مصاريف زيادة على الست لأن الست مصاريفها كتير جداً وتفاصيل لبسها كتير، ولكن الراجل بنطلون وقميص وساعة وجزمة ، والسيدات مظلومة في السينما، على الرغم من أن السينما قامت على أكتاف السيدات".

لها


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