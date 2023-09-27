Wednesday, 27 September 2023 06:05 GMT

مواجهات نارية .. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

9/27/2023 10:15:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 27-9-2023 على العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها لقاء ريال مدريد ولاس بالماس في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2023-2024، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ومباراة ليفربول وليستر سيتي في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أتلتيك بيلباو X خيتافي – 8 مساء - beIN Sports HD 8
ريال مدريد X لاس بالماس – 8 مساء - beIN Sports HD 3
فياريال X جيرونا – 8 مساء - beIN Sports HD 9
فالنسيا X ريال سوسيداد – 10.30 مساء - beIN Sports HD 3
قادش X رايو فاليكانو – 10.30 مساء - beIN Sports HD 9
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

هيلاس فيرونا X أتالانتا – 7.30 مساء – AD SPORTS Premium 2
إمبولي X ساليرنيتانا – 7.30 مساء - AD Sports HD
كالياري X ميلان – 7.30 مساء - AD SPORTS Premium 1
إنتر ميلان X ساسولو – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1
لاتسيو X تورينو – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 2
نابولي X أودينيزي – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 2
مواعيد مباريات الدوري التركي

أضنة سبور X بشكتاش – 8 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
إنبي X طلائع الجيش – 4 مساء – OnTime Sports
الجونة X زد – 7 مساء - OnTime Sports
مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة

الفتح X الأخدود – 6 مساء - SSC1 HD
العروبة X الوحدة – 6 مساء - SSC EXTRA 1 HD
الخليج X العدالة – 9 مساء - SSC1 HD
أبها X هجر – 9 مساء - SSC EXTRA 1 HD
مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

تشيلسي X برايتون – 9.45 مساء - beIN Sports HD 2
أستون فيلا X إيفرتون – 9.45 مساء - beIN Sports HD 6
بورنموث X ستوك سيتي – 9.45 مساء
برينتفورد X أرسنال – 9.45 مساء - beIN Sports HD 5
فولهام X نوريتش سيتي – 9.45 مساء
بلاكبيرن روفرز X كارديف سيتي – 9.45 مساء
ليفربول X ليستر سيتي – 9.45 مساء - beIN Sports HD 4
لينكولن سيتي X وست هام يونايتد – 9.45 مساء
نيوكاسل يونايتد X مانشستر سيتي – 10 مساء

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