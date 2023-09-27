باكو تؤكد اعتقال مسؤول كبير سابق في إدارة أرمن كاراباخ

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أكدت دائرة الحدود في أذربيجان، اليوم الأربعاء، اعتقال روبن فاردانيان؛ وهو مسؤول كبير سابق في إدارة أرمن ناغورنو كاراباخ الانفصالية، وذلك أثناء محاولته المغادرة إلى أرمينيا.
وأضافت أن السلطات نقلت فاردانيان إلى باكو، وسلّمته إلى أجهزة حكومية أخرى.
وشغل فاردانيان، وهو ملياردير ومصرفي استثماري، منصب رئيس حكومة كاراباخ الانفصالية بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وفبراير (شباط) 2023.
الشرق الأوسط
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