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باكو تؤكد اعتقال مسؤول كبير سابق في إدارة أرمن كاراباخ

9/27/2023 10:15:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت دائرة الحدود في أذربيجان، اليوم الأربعاء، اعتقال روبن فاردانيان؛ وهو مسؤول كبير سابق في إدارة أرمن ناغورنو كاراباخ الانفصالية، وذلك أثناء محاولته المغادرة إلى أرمينيا.
وأضافت أن السلطات نقلت فاردانيان إلى باكو، وسلّمته إلى أجهزة حكومية أخرى.


وشغل فاردانيان، وهو ملياردير ومصرفي استثماري، منصب رئيس حكومة كاراباخ الانفصالية بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وفبراير (شباط) 2023.

الشرق الأوسط

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