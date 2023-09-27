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ريال مدريد يراقب وضع كوكوريلا مع تشيلسي

9/27/2023 10:15:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن ريال مدريد يراقب موقف اللاعب مارك كوكوريلا مع تشيلسي، مبينة أن "الملكي" قد يتعاقد مع اللاعب الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية.
قالت الصحيفة إن المدافع البالغ من العمر 25 عاماً يتطلع إلى مغادرة ستامفورد بريدج بعدما لم يعد يشارك أساسياً في تشكيلة الفريق.
وتابعت: "مانشستر يونايتد كان على وشك التعاقد مع الدولي الإسباني، ولكن المدرب الهولندي إريك تن هاغ اختار في النهاية التعاقد مع سيرجيو ريغيلون على سبيل الإعارة من توتنهام".
في المقابل يترقب ريال مدريد تحديد موقف مارك كوكوريلا مع تشيلسي، إذ أنه في حال تأكد رغبة الطرفين في الانفصال سيدخل "الميرنغي" طرفاً لحسم الصفقة في (كانون الثاني) المقبل.

ملاعب

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