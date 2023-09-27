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مي عز الدين تستعد لتقديم أول عمل مسرحي في مشوارها الفني

9/27/2023 10:15:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تستعد الفنانة مي عز الدين حالياً لتقديم أول عمل مسرحي لها في مشوارها الفني .


واكدت مصادر لموقع "لها " ان الفنانة تواصل الجلسات التحضيرية مع مخرج العمل ومؤلفه، لاختيار باقي أبطال المسرحية والبدء في البروفات قريباً، حيث من المقرر أن تُعرض المسرحية في "موسم الرياض" المقبل.


يُذكر أن آخر أعمال مي عز الدين، مسلسل "سوق الكانتو" الذي عُرض في رمضان الماضي.

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