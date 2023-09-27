مي عز الدين تستعد لتقديم أول عمل مسرحي في مشوارها الفني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تستعد الفنانة مي عز الدين حالياً لتقديم أول عمل مسرحي لها في مشوارها الفني .
واكدت مصادر لموقع "لها " ان الفنانة تواصل الجلسات التحضيرية مع مخرج العمل ومؤلفه، لاختيار باقي أبطال المسرحية والبدء في البروفات قريباً، حيث من المقرر أن تُعرض المسرحية في "موسم الرياض" المقبل.
يُذكر أن آخر أعمال مي عز الدين، مسلسل "سوق الكانتو" الذي عُرض في رمضان الماضي.
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