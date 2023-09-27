Wednesday, 27 September 2023 06:05 GMT

علا غانم ترفض طلب طليقها بعقد جلسة صلح

9/27/2023 10:15:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رفضت الفنانة علا غانم ما صرّح به طليقها أخيراً، طالباً عقد جلسة صلح بينهما لإنهاء خلافاتهما السابقة.


وقالت علا إنها لا تفكر في عقد جلسة صلح مع طليقها أو تصفية حسابات، وأنها تنتظر ردّ القانون لاسترجاع كل ما سلبه منها.


وتابعت: "اعتبرت نفسي اتعرضت لحفرة زي بركة الطين لمست بس طرف فستاني بس نضّفته وكمّلت وهكمّل حياتي بشكل طبيعي".


وكان طليق علا غانم عبد العزيز حسن قد وجّه رسالة إليها في تصريحات سابقة قال فيها: "اتقي الله واتقي العيش والملح ولازم نقعد مع بعض ونحلّ أزمتنا بهدوء، وضروري وجود شخص يتكلم بالحق".


وقد بدأت الأزمة بين علا غانم وطليقها حين صرّحت بتعرّضها للضرب المبرح والطرد من منزلها على يد "بلطجية" استعان بهم زوجها السابق، ما دفعها لإقامة دعوى خلع ضده.


وأضافت علا في تصريحات تلفزيونية أن زوجها اقتحم الفيلا بمساعدة مجموعة من الأشخاص، وأنها فوجئت باختفاء هؤلاء الأشخاص بمجرد وصول الشرطة الى المنزل.

لها


MENAFN27092023000208011052ID1107152268

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث