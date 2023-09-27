علا غانم ترفض طلب طليقها بعقد جلسة صلح

MENAFN - Al Wakeel News)رفضت الفنانة علا غانم ما صرّح به طليقها أخيراً، طالباً عقد جلسة صلح بينهما لإنهاء خلافاتهما السابقة.



وقالت علا إنها لا تفكر في عقد جلسة صلح مع طليقها أو تصفية حسابات، وأنها تنتظر ردّ القانون لاسترجاع كل ما سلبه منها.



وتابعت: "اعتبرت نفسي اتعرضت لحفرة زي بركة الطين لمست بس طرف فستاني بس نضّفته وكمّلت وهكمّل حياتي بشكل طبيعي".



وكان طليق علا غانم عبد العزيز حسن قد وجّه رسالة إليها في تصريحات سابقة قال فيها: "اتقي الله واتقي العيش والملح ولازم نقعد مع بعض ونحلّ أزمتنا بهدوء، وضروري وجود شخص يتكلم بالحق".



وقد بدأت الأزمة بين علا غانم وطليقها حين صرّحت بتعرّضها للضرب المبرح والطرد من منزلها على يد "بلطجية" استعان بهم زوجها السابق، ما دفعها لإقامة دعوى خلع ضده.



وأضافت علا في تصريحات تلفزيونية أن زوجها اقتحم الفيلا بمساعدة مجموعة من الأشخاص، وأنها فوجئت باختفاء هؤلاء الأشخاص بمجرد وصول الشرطة الى المنزل.



لها