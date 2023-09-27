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الشاباك يدعي : اعتقال خلية اعضاءها من الداخل والضفة خططت لاغتيال بن غفير

9/27/2023 10:15:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN/اعلن جهاز الامن العام الاسرائيلي الذي يسمى الشاباك عن اعتقال خمسة فلسطينيين من جنين وكفردان والناصرة والمقيبلة بزعم التخطيط لاغتيال ايتمار بن غفير ويهودا غليك.

وبحسب ما نقلته وسائل اعلام اسرائيلية عن مصادر في الشاباك فان أعضاء الخلية المزعومة هم: حسن مجارمة، وحمد حمادي، وزياد الشنطي، ومراد كممجي، ويوسف حمد،

وقالت المصادر العبرية ان قائد هذه الخلية مجهول الهوية واكتفى بالقول انت يعيش في الأردن.

ويدعي "الشاباك" أن أعضاء الخلية عملوا بتوجيهات من إيران.

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