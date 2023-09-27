الشاباك يدعي : اعتقال خلية اعضاءها من الداخل والضفة خططت لاغتيال بن غفير

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب /PNN/اعلن جهاز الامن العام الاسرائيلي الذي يسمى الشاباك عن اعتقال خمسة فلسطينيين من جنين وكفردان والناصرة والمقيبلة بزعم التخطيط لاغتيال ايتمار بن غفير ويهودا غليك.
وبحسب ما نقلته وسائل اعلام اسرائيلية عن مصادر في الشاباك فان أعضاء الخلية المزعومة هم: حسن مجارمة، وحمد حمادي، وزياد الشنطي، ومراد كممجي، ويوسف حمد،
وقالت المصادر العبرية ان قائد هذه الخلية مجهول الهوية واكتفى بالقول انت يعيش في الأردن.
ويدعي "الشاباك" أن أعضاء الخلية عملوا بتوجيهات من إيران.
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