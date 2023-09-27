إصابة مواطن بالرصاص وآخرين بالاختناق في قمع الاحتلال مسيرات سلمية شرق غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/أصيب مواطن بالرصاص وعدد آخر بالاختناق عصر اليوم الأربعاء، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات سلمية شرق قطاع غزة.
وقال مراسلنا إن جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم العسكرية أطلقوا النار وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب عشرات الفتية والشبان الذين يتظاهرون على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة، ما أدى لإصابة شاب بعيار ناري في القدم وآخرين بالاختناق.
وتتواصل لليوم الثاني عشر على التوالي المسيرات السلمية في أماكن متفرقة شرق القطاع، وذلك احتجاجا على الحصار المفروض على قطاع غزة، وعلى جرائم الاحتلال المتواصلة ضد أبناء شعبنا في كافة محافظات الوطن، وضد مقدساتنا وأسرانا.
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