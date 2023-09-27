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إصابة مواطن بالرصاص وآخرين بالاختناق في قمع الاحتلال مسيرات سلمية شرق غزة

9/27/2023 10:14:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN/أصيب مواطن بالرصاص وعدد آخر بالاختناق عصر اليوم الأربعاء، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات سلمية شرق قطاع غزة.

وقال مراسلنا إن جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم العسكرية أطلقوا النار وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب عشرات الفتية والشبان الذين يتظاهرون على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة، ما أدى لإصابة شاب بعيار ناري في القدم وآخرين بالاختناق.

وتتواصل لليوم الثاني عشر على التوالي المسيرات السلمية في أماكن متفرقة شرق القطاع، وذلك احتجاجا على الحصار المفروض على قطاع غزة، وعلى جرائم الاحتلال المتواصلة ضد أبناء شعبنا في كافة محافظات الوطن، وضد مقدساتنا وأسرانا.

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