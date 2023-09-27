الاحتلال يعتقل شابين جنوب الخليل
التاريخ
9/27/2023 10:14:58 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل 27-9-2023 وفا- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابين على المدخل الجنوبي لمدينة الخليل.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على المدخل الجنوبي لمدينة الخليل بمنطقة الحرايق، اعتقلت شابين لم تعرف هويتهما بعد، من داخل مركبة.
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