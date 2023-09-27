تصريحات من عضو بالمركزي الأوروبي حول رفع جديد على الفائدة

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قال عضو المجلس التنفيذي بالبنك المركزي الأوروبي فرانك إلدرسون، إنه من المتوقع حدوث زيادة أخرى في معدلات الفائدة في إطار مكافحة التضخم.
وبين إلدرسون، أنه لا يمكن القول بالضرورة ان أحدث مرحلة من زيادات معدلات الفائدة الرئيسة قد وصلت لذروتها.
وأضاف أن قرارات معدل الفائدة تعتمد على البيانات الاقتصادية وهناك الكثير من الغموض.
ورفع البنك المركزي معدل الفائدة للمرة العاشرة على التوالي أوائل الشهر الجاري، بهدف إعادة التضخم إلى نسبة 2 % المستهدفة على المدى المتوسط.
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