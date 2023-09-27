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تصريحات من عضو بالمركزي الأوروبي حول رفع جديد على الفائدة

9/27/2023 10:14:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال عضو المجلس التنفيذي بالبنك المركزي الأوروبي فرانك إلدرسون، إنه من المتوقع حدوث زيادة أخرى في معدلات الفائدة في إطار مكافحة التضخم.


وبين إلدرسون، أنه لا يمكن القول بالضرورة ان أحدث مرحلة من زيادات معدلات الفائدة الرئيسة قد وصلت لذروتها.


وأضاف أن قرارات معدل الفائدة تعتمد على البيانات الاقتصادية وهناك الكثير من الغموض.


ورفع البنك المركزي معدل الفائدة للمرة العاشرة على التوالي أوائل الشهر الجاري، بهدف إعادة التضخم إلى نسبة 2 % المستهدفة على المدى المتوسط.

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