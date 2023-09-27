Wednesday, 27 September 2023 06:04 GMT

خلال ساعات.. انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن

9/27/2023 10:14:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انخفضت اسعار الذهب بالاردن مساء اليوم الاربعاء 20 قرشاً خلال التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات .

حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 38.50 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 36.8 دينارا للشراء منهم.




MENAFN27092023000208011052ID1107152256

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث