الرامي الكويتي عبدالله الطرقي يتوج بالميدالية الذهبية الأولى للكويت في دورة الألعاب الآسيوية بالصين

MENAFN - Al-Anbaa) توج الرامي الكويتي عبدالله الطرقي اليوم الأربعاء، بالميدالية الذهبية الأولى للكويت والثانية بالمجموع العام في دورة الالعاب الاسيوية ال19 المتواصلة في مدينة هانغتشو الصينية ضمن منافسات رماية (السكيت) بعد حلوله أولا بنهائي المسابقة إثر إصابته 60 طبقا من أصل 60.

وتصدر الطرقي

المتوجين العرب في اليوم الخامس من دورة الألعاب الآسيوية ليس فقط لنيله ذهبية فردي الرماية في السكيت وحسب، بل لأنه حقق ذلك بإنجاز قياسي بعدما أصاب 60 طبقاً من أصل 60.

وتمكن الفائز ببرونزيتي أولمبيادي ريو 2016 وطوكيو 2020، من إحراز الذهبية بعد تفوقه على الهندي أنانت جيت سينغ ناروكا (58 طبقاً) والعطية (46 طبقاً) الذي أحرز ميداليته الثانية الأربعاء بعدما قاد أيضاً

البلاد الى فضية السكيب للفرق.

وقدّم

الطرقي أداء خارقاً في طريقه الى الذهبية بعدما أصاب 60 طبقاً من أصل 60، محطماً الرقم القياسي للألعاب الآسيوية الذي كان يتقاسمه ابن أخيه منصور الرشيدي بطل آسياد جاكارتا 2018 والصيني دي جين (52 طبقاً).

والأهم أنه عادل أيضاً الرقم القياسي العالمي الذي سجله الهندي أنغاد فير سينغ باجوا في السادس من نوفمبر 2018، مانحاً

البلاد الميدالية الثانية في هذه الألعاب بعد أولى الإثنين حين أحرز يوسف الشملان برونزية منافسات الحسام (فردي).

ورفع

الطرقي رصيده الى أربع ذهبيات في الألعاب الآسيوية بعدما توج بلقب الفرق عام 1998 في بانكوك والفردي عامي 2010 في غوانغجو و2014 في إنشيون.

وقال في تصريح لشبكة "بي إن" الرياضية : "أهدي هذا الفوز لكل العرب وهذه الميدالية بفضل الله هي من أفضل الميداليات في الالعاب الآسيوية السابقة، علما انها الميدالية الرابعة على التوالي باسم أبناء الطرقي بعد أعوام 2010 و2014 و2018، فزنا بها جميعها . وان شاء الله لا تخرج منا في النسخات المقبلة".

وتابع "كان للخبرة كلمة الفصل وحققت 60 طبقا من 60 وهذا رقم قياسي في النهائي وان شاء الله في البطولات القادمة نتأهل للاولمبياد ونعيد الكرّة".

وعن كونه اكبر عربي سناً يحقق ذهبية في الآسياد، أكد قائلا "كما كنت الاكبر سناً عندما حققت ميدالية (برونزية) في الالعاب الاولمبية في طوكيو، وان شاء الله في سن الـ 70 احقق الميدالية الذهبية مرة جديدة".



