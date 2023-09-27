الإمارات والفلبين توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز علاقات النقل الجوي الثنائية

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني، وسلطة الطيران المدني في جمهورية الفلبين مذكرة تفاهم بهدف تعزيز علاقات النقل الجوي الثنائية بين البلدين.

وتضمنت المذكرة اتفاق البلدين على زيادة عدد الرحلات للناقلات الوطنية، وزيادة حجم الشحن الجوي من 200 إلى 600 طن اسبوعياً لكل ناقل وطني معين إضافة إلى الموافقة على تشغيل طراز طائرات الإيرباص A380.

يأتي توقيع المذكرة بعد جولة من المباحثات امتدت على مدار يومي 19 و20 سبتمبر الجاري في مدينة سيبو الفليبينية حيث شارك في المباحثات ممثلون من القطاعات المحلية والناقلات الوطنية.

وقع مذكرة التفاهم عن الجانب الإماراتي عمر بن غالب نائب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني رئيس الوفد فيما وقع سعادة كارملو آرسيلا المدير التنفيذي لمجلس الطيران المدني الفلبيني.

وقال سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني :"إن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، حرصت على تعزيز سياسة الأجواء المفتوحة، والتي لعبت دوراً بارزاً في تعزيز تنافسية وانفتاح ومرونة الأداء الاقتصادي للدولة، وتعزيز ريادته على المستويين الإقليمي والعالمي، مضيفاً أن تعزيز أطر التعاون في مجال النقل الجوي في الأسواق ذات الأهمية للناقلات الوطنية يمثل أولوية على أجندة عمل الهيئة العامة للطيران المدني، لدعم تشغيل ناقلاتنا الوطنية بالأسواق الدولية، وكذلك لما له من أثر مباشر على تعزيز القدرة على النفاذ إلى أسواق اقتصادية وتجارية وسياحية.

واعتبر أن المذكرة ستسهم في تعزيز تنافسية خدمات النقل الجوي في الدولة، ودعم التعاون الاقتصادي والسياحي مع جمهورية الفلبين فيما تعد هذه المذكرة استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير العلاقات الثنائية مع الدول التي تم مسبقاً توقيع اتفاقيات خدمات نقل جوي معها لدعم التبادل التجاري والسياحي بين دولة الإمارات وهذه الدول مما يوفر خيارات أكثر للمسافرين ويدعم الاقتصاد والسياحة في كلا البلدين.

وقال عمر بن غالب، رئيس الوفد – نائب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني بأن المباحثات دارت في جو إيجابي وناقشت علاقات النقل الجوي بين البلدين بصورة مستفيضة استناداً إلى اتفاقية خدمات النقل الجوي الموقعة بين البلدين في عام 2002 وأسفرت هذه المباحثات عن زيادة الحركة الجوية بين البلدين وزيادة حجم الشحن الجوي من 200 إلى 600 طن أسبوعياً مع الموافقة على تشغيل طيران الإمارات لطائراتها من نوع إيرباص A380 بين مطار دبي الدولي ومطارات الفلبين كما اتفق الطرفان على عقد جولة من مباحثات النقل الجوي في نهاية عام 2024.