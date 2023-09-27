«الشيوخ الأمريكي» يطرح حلاً مؤقتاً لأزمة الموازنة.. والمساعدات الأوكرانية أكبر عائق

وضع مجلس الشيوخ الأمريكي مسودة مقترح للموازنة لمدة قصيرة في اللحظات الأخيرة فيما ينفد الوقت أمام الكونغرس لتجنب إغلاق جزئي للإدارات الحكومية، رغم أن احتمالات تمريره في مجلس النواب تبقى ضئيلة.

وقبل ساعات من حلول مهلة 30 سبتمبر النهائية، أيّد زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل، المسودة التي ستبقي المؤسسات الحكومة مفتوحة حتى 17 نوفمبر.

لكن لم ترد أي مؤشرات فوراً على أن الجمهوريين في مجلس النواب المنقسمين فيما بينهم والذين يقفون وراء الخلاف المرتبط بالتمويل الحكومي سيعتمدون المقترح في حال أقره مجلس الشيوخ.

وقال ماكونيل إن «إغلاق الحكومة من أجل نزاع على الموازنة المحلية لن يعزز الموقع السياسي لأي طرف».

وأضاف «كل ما سيؤدي إليه هو تجميد تحقيق تقدّم مهم كما أنه يثير قلق ملايين الأمريكيين».

انضم البيت الأبيض إلى ماكونيل في الضغط على الكونغرس لإقرار حزمة مجلس الشيوخ، فيما قال الرئيس جو بايدن خلال مناسبة انتخابية مساء الثلاثاء «حان الوقت ليبدأ الجمهوريون في مجلس النواب القيام بعملهم».

تجميد الرواتب

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول يوم السبت، فقد يتم الاستغناء مؤقتاً عن مئات آلاف الموظفين الفيدراليين ما يقلّص بالتالي مجموعة كبيرة من الخدمات الحكومية.

يمكن أن يعني ذلك انقطاع الدفعات التي يحصل عليها الأشخاص الذين يعتمدون على الإعانات وتباطؤ عمليات تشغيل المطارات، ما سيؤثر على خطط سفر الملايين.

وسيواصل بعض الموظفين العمل مثل العسكريين وغيرهم ممن يعدون أساسيين، لكنهم لن يحصلوا على رواتبهم إلى أن يتم إقرار الموازنة.

شلل الحكومة

وألقى بايدن باللوم على مجموعة صغيرة من النواب الجمهوريين «المتطرفين».

وقال في رسالة عبر الفيديو نشرت في وقت سابق إن المتشددين في مجلس النواب «عازمون على شل الحكومة».

في الأثناء، يرفض الجمهوريون التقليديون «الوقوف في وجه المتطرفين ضمن حزبهم»، بحسب بايدن.

وتابع «لذا يمكن أن يجبَر الجميع في الولايات المتحدة الآن على دفع الثمن».

المساعدات لأوكرانيا على المحك

أكدت مسودة مجلس الشيوخ أن المساعدات الأمريكية الاقتصادية والعسكرية لأوكرانيا منذ أكثر من عام ونصف العام على الحرب الروسية الأوكرانية، قد تصبح مهددة.

والأسبوع الماضي، زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقر الكونغرس الأمريكي في محاولة لإقناع العدد المتزايد وإن ببطء لأعضاء الكونغرس الجمهوريين المتوجسين حيال المساعدات المقدّمة لكييف، بعدم التخلي عن بلاده.

لكن بعدما طلب بايدن من الكونغرس مبلغاً قدره 24 مليار دولار لكييف، خصص لها المقترح قصير الأمد الذي صدر الثلاثاء 6,1 مليارات فقط.

وأكد المتشددون في مجلس النواب رفضهم منح كييف أي أموال إضافية، بعدما قدّمت الولايات المتحدة 110 مليارات دولار منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

وقال رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي «يفضلون أوكرانيا على الأمريكيين».

وبدلاً من ذلك، ضغط وغيره من الجمهوريين لزيادة التمويل المخصص لأمن الحدود لمكافحة الهجرة غير المنظمة.

وقال «إذا أرادوا التركيز على أوكرانيا وليس على الحدود الجنوبية، فإن ترتيب أولوياتهم عكسي».

التخلف عن سداد الديون

حتى ولو أقر مجلس الشيوخ المقترح سريعاً، يستبعد بأن يتمكّن مجلس النواب من التحرك بالسرعة الكافية لتجنب شلل المؤسسات العامة وإن كان قصيراً.

ويأتي احتمال عدم تمكن أكبر اقتصاد في العالم من وضع ميزانية حكومية، بعد أربعة أشهر على اقتراب واشنطن بشكل خطر من احتمال تخلفها عن سداد ديونها بسبب خلافات سياسية.

وقد يحمل ذلك تداعيات كارثية تتجاوز الاقتصاد الأمريكي.

والاثنين، حذّرت «موديز» من أن الأحداث الأخيرة تهدد تصنيف الولايات المتحدة الائتماني.



