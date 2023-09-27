1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.5 مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 321 مبايعة بقيمة 1.07 مليار درهم منها 59 مبايعة أراض بقيمة 355.55 مليون درهم و262 مبايعة شقق وفلل بقيمة 714.63 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 32 مليون درهم في منطقة الجداف تليها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 25.96 مليون درهم في منطقة حصيان الثانية.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 23.79 مليون درهم تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 39.33 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 50.48 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 150 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 32.8 مليون درهم في منطقة النهدة الثانية وأخيرا مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 28.37 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 83.84 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 52.34 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 313.26 مليون درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 69.3 مليون درهم و109 رهون فلل وشقق بقيمة 243.96 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 38.8 مليون درهم وأخرى في منطقة ند حصة بقيمة 38.21 مليون درهم.

فيما تم تسجيل 26 هبة بقيمة 159.95 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 133.1 مليون درهم وأخرى في منطقة الكرامة بقيمة 7.74 مليون درهم.