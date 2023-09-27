الكاف يعلن مستضيفي كأس أمم أفريقيا 2025 و2027

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأربعاء، عن البلدين المستضيفين لكأس أمم أفريقيا في نسختي 2025 و2027.

وتقام النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا مطلع عام 2024 في كوت ديفوار، وهي البطولة التي كان يفترض أن تلعب في 2023.

واجتمعت اللجنة التنفيذية للكاف اليوم الأربعاء، لاختيار البلدين اللذين ستحتضنا مباريات كأس أمم أفريقيا في النسختين اللتين تتبعا 2023.

من يستضيف كأس أمم أفريقيا 2025؟ وقع اختيار الاتحاد الأفريقي على المغرب كمستضيف لفاعليات كأس أمم أفريقيا 2025 بعد منافسة شرسة، حيث نال البلد العربي كافة أصوات أعضاء اللجنة التنفيذية.

وتنافس زامبيا مع المغرب على شرف تنظيم كأس أمم أفريقيا 2025، بالإضافة للملف المشترك لنيجيريا مع بنين.

علماً بأن الجزائر كانت قد انسحبت يوم أمس الثلاثاء من صراع استضافة النسختين المقبلتين لكأس أمم إفريقيا بسبب الاستقرار على اسمي المستضيفين.

علماً بأنها ستكون المرة الثانية التي تستضيف فيها المغرب أمم أفريقيا بعد تنظيم الحدث للمرة الأولى عام 1988.

من يستضيف كأس أمم أفريقيا 2027؟ فاضل "الكاف" لاختيار البلد المستضيف لنسخة 2027 بين السنغال ومصر، بالإضافة إلى عرض ثلاثي مشترك من تنزانيا وأوغندا وكينيا، وآخر من بوتسوانا.

ووقع اختيار اللجنة التنفيذية على الملف المشترك بين تنزانيا وأوغندا وكينيا، لاستضافة نسخة 2027.

ولأول مرة ستقام البطولة في 3 بلدان مختلفة بعد فوز الملف المشترك.