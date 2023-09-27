الكاف يعلن مستضيفي كأس أمم أفريقيا 2025 و2027

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- Khaberni) خبرني - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأربعاء، عن البلدين المستضيفين لكأس أمم أفريقيا في نسختي 2025 و2027.
وتقام النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا مطلع عام 2024 في كوت ديفوار، وهي البطولة التي كان يفترض أن تلعب في 2023.
واجتمعت اللجنة التنفيذية للكاف اليوم الأربعاء، لاختيار البلدين اللذين ستحتضنا مباريات كأس أمم أفريقيا في النسختين اللتين تتبعا 2023.
من يستضيف كأس أمم أفريقيا 2025؟ وقع اختيار الاتحاد الأفريقي على المغرب كمستضيف لفاعليات كأس أمم أفريقيا 2025 بعد منافسة شرسة، حيث نال البلد العربي كافة أصوات أعضاء اللجنة التنفيذية.
وتنافس زامبيا مع المغرب على شرف تنظيم كأس أمم أفريقيا 2025، بالإضافة للملف المشترك لنيجيريا مع بنين.
علماً بأن الجزائر كانت قد انسحبت يوم أمس الثلاثاء من صراع استضافة النسختين المقبلتين لكأس أمم إفريقيا بسبب الاستقرار على اسمي المستضيفين.
علماً بأنها ستكون المرة الثانية التي تستضيف فيها المغرب أمم أفريقيا بعد تنظيم الحدث للمرة الأولى عام 1988.
من يستضيف كأس أمم أفريقيا 2027؟ فاضل "الكاف" لاختيار البلد المستضيف لنسخة 2027 بين السنغال ومصر، بالإضافة إلى عرض ثلاثي مشترك من تنزانيا وأوغندا وكينيا، وآخر من بوتسوانا.
ووقع اختيار اللجنة التنفيذية على الملف المشترك بين تنزانيا وأوغندا وكينيا، لاستضافة نسخة 2027.
ولأول مرة ستقام البطولة في 3 بلدان مختلفة بعد فوز الملف المشترك.
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