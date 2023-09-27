5 قتلى جراء إطلاق نار بالداخل المحتل

MENAFN - Khaberni) خبرني - قُتل خمسة أشخاص (ثلاثة رجال وامرأتان) في الثلاثينيات من العمر، في جريمة إطلاق نار ارتُكبت في قرية بسمة طبعون بمنطقة الجليل، شمالي الأراضي المحتلة عام 48، بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وأفادت مصادر محلية أن 5 أشخاص قتلوا، بينما أصيب آخر بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق اليوم، قتل فلسطيني يبلغ من العمر (50 عاما)، اليوم الأربعاء، في جريمة إطلاق نار بمدينة حيفا داخل أراضي عام 1948.

وتتوالى أحداث العنف وجرائم القتل بشكل خطير في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، إذ ارتفع عدد القتلى منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم إلى 176 قتيلا، بينهم 11 امرأة.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، قُتل 21 شخصا بأراضي الـ48، فيما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة جراء تعرضهم لجرائم، شملت غالبيتها إطلاق نار.