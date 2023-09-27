5 قتلى جراء إطلاق نار بالداخل المحتل

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- Khaberni) خبرني - قُتل خمسة أشخاص (ثلاثة رجال وامرأتان) في الثلاثينيات من العمر، في جريمة إطلاق نار ارتُكبت في قرية بسمة طبعون بمنطقة الجليل، شمالي الأراضي المحتلة عام 48، بعد ظهر اليوم الأربعاء.
وأفادت مصادر محلية أن 5 أشخاص قتلوا، بينما أصيب آخر بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وفي وقت سابق اليوم، قتل فلسطيني يبلغ من العمر (50 عاما)، اليوم الأربعاء، في جريمة إطلاق نار بمدينة حيفا داخل أراضي عام 1948.
وتتوالى أحداث العنف وجرائم القتل بشكل خطير في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، إذ ارتفع عدد القتلى منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم إلى 176 قتيلا، بينهم 11 امرأة.
ومنذ مطلع الشهر الجاري، قُتل 21 شخصا بأراضي الـ48، فيما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة جراء تعرضهم لجرائم، شملت غالبيتها إطلاق نار.
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