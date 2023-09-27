(MENAFN
- Epress release) الرياض
تمكن الفريق الطبي بمستشفى الأمير عبد العزيز بن مساعد في المدينة المنورة (غرب السعودية) من إنقاذ معتمرة عراقية تعرضت لجلطة حادة في الرئة.
وأحضرت المريضة إلى قسم الطوارئ يوم 22 سبتمبر بحالة توقف للنفس، حيث تم إنعاشها على وجه السرعة من قبل فريق الطوارئ، تم على أثرها التعامل مع المريضة من قبل فريق مشترك من أطباء الصدر والقلب والعناية المركزة.
كما بينت الصحة السعودية أن المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ بعد نوبة إغماء مفاجئة تبعها توقف للنفس وانخفاض شديد للضغط وتسارع في النبض وفشل في القلب مما دفع الفريق إلى التشخيص المبدئي بجلطة حادة في الرئة.
وبعد إعطائها مذيب للجلطة ومسيل للدم، تم وضع المريضة على جهاز التنفس الصناعي.
وظهرت نتائج العلاج بعد أقل من يوم حيث تم رفع التنفس الصناعي واستعادت المريضة الوعي واستقر ضغطها وتحسن عمل القلب، وخرجت من العناية بحالة مستقرة تمهيدا لخروجها من المستشفى.
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