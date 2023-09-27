(MENAFN
- APCO Worldwide) الرياض، المملكة العربية السعودية، 27سبتمبر 2023: أعلنت "نستله"، اليوم، عن شراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية "منشآت"، تهدف إلى تعزيز خبرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعملياتها في قطاع الأغذية والمشروبات المزدهر في السعودية.
بموجب مذكرة التفاهم، ستقوم نستله بروفيشنال التابعة لشركة نستله، التي تركز على العروض والخدمات خارج المنزل، على تحسين مهارات رواد الأعمال المرشحين من قبل "منشآت". وسيتم ذلك عبر توفير التدريب والاستشارات، والتوجيه، بهدف دعم الإبداع داخل مجتمع المطاعم، والمقاهي، والطهاة، وصناع القهوة في المملكة.
وتعليقًا على هذه الشراكة، قال روبير حلو، المدير العام لشركة "نستله" في السعودية والبحرين وعُمان: "تدرك نستله الدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في صناعتنا، ورؤية 2030 والاقتصاد السعودي. ويعكس تعاوننا مع "منشآت" التزامنا بدعم مستقبل المملكة، وتعزيز الابتكار، ودفع عجلة النمو الاقتصادي فيها".
بدوره، أضاف جو عواد، المدير التنفيذي للأعمال لنستله بروفيشنال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تحرص نستله بروفيشنال على الارتقاء بقطاع الخدمات الغذائية من خلال أحدث حلول القهوة والطهي. ومن خلال هذه الشراكة، نهدف إلى تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة بمعرفتنا وخبرتنا وخدماتنا، لتتمكن من اغتنام الفرص وتحقيق إمكاناتها الكاملة".
وستستفيد "منشآت" من مركز التواصل مع العملاء التابع لشركة نستله بروفيشنال، بما في ذلك مطبخها، بهدف توفير التدريب والإرشاد والمساعدة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع المطاعم والمقاهي.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة نستله بروفيشنال أيضًا بنقل الخبرة والمعرفة في قطاعي القهوة والطهي إلى رواد الأعمال، من خلال الطهاة وصناع القهوة المعتمدين، بما في ذلك قوائم المشروبات ووصفاتها.
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عن نستله السعودية
تعد "نستله" أول شركة تؤسس عمليات البيع والتوزيع المباشر في المملكة في عام 2011، وذلك بعد تواجدها الناجح لأكثر من 55 عاماً في البلاد. وتعد نستله السعودية جزءًا من عمليات الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تدير 24 مصنعًا في 19 دولة.
وتمتلك شركة نستله اثني عشر مكتبًا وتدير سبعة مصانع للمياه في أنحاء المملكة، ويعمل بها أكثر من 5 آلاف شخص. كما تعمل الشركة محليًا مع أكثر من 2800 مورّد وأكثر من 23 ألف منفذ بيع بالتجزئة.
وتتكون محفظة "نستله" السعودية حاليًا من مجموعة واسعة من العلامات التجارية الموثوقة في فئات مختلفة: منتجات الألبان، وأغذية الأطفال، والقهوة والمبيضات، والحلويات، والمياه المعبأة، وحبوب الإفطار، ومنتجات الطهي، والعلوم الصحية، ورعاية الحيوانات الأليفة، وغيرها. وتشمل هذه العلامات "نستله نيدو"، و"نستله سيريلاك"، و"نسكافيه"، و"كيت كات"، و"ماجي"، و"نستله نان"، و"S-26"، و"بروغرس"، و"نسبريسو"، و"كوفي مايت"، و"نستله فيتنس"، و"نستله بيور لايف"، و"أوبتيفاست"، و"بورينا فريسكيز".
عن منشآت
تلعب منشآت، التي أنشئت لتمويل ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، دورًا محوريًا في تعزيز بيئة ريادة الأعمال في المملكة. وهي تهدف من خلال مبادراتها المختلفة، التي تشمل التعليم والاستشارات، الى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من بناء الشراكات والتعاون مع مؤسسات القطاعين العام والخاص. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحالف الاستراتيجي، الذي يتمحور حول تنمية المهارات ونقل المعرفة، إلى الارتقاء بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة. وبموجب هذه الاتفاقية، تسعى منشآت إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الأغذية والمشروبات من خلال تبادل المعارف والخبرات والرؤى القيمة حول أحدث الاتجاهات في الصناعة.
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