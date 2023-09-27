قيس صدقي، العضو المؤسّس لنادي السيارات الخارقة يختبر متعة قيادة سيارة ماكلارين أرتورا

(MENAFN
- Gambit Communications HQ) اختبر قيس صدقي، رجل الأعمال الشهير والعضو المؤسس في نادي السيارات الخارقة الذي يعدّ أكبر تجمع لأصحاب السيارات الخارقة في الشرق الأوسط، متعة قيادة سيارة أرتورا، وهي أول سيارة هجينة خارقة فائقة الأداء من ماكلارين، في يوم سباقات "بيور ماكلارين" الذي يُقام على حلبة سلفرستون الشهيرة التي تعتبر موطن سباقات السيارات البريطانية، وأحد المعالم الثابتة في تقويم الفورمولا 1 على المدى الطويل.
وقد قام قيس، المعروف أيضاً بحسابه على إنستغرام تحت تسمية Gloves in Gray، باستبدال سيارته المحبوبة McLaren 765LT التي تم تخصيصها له في مركز العمليات الخاصة في ماكلارين McLaren Special Operations (MSO)، بسيارة "أرتورا"، للمشاركة في يوم من الإثارة والتشويق على الحلبة بإشراف من سائق ماكلارين الاحترافي وبطل سباق الجائزة الكبرى السابق وبطل سباق GT4 الأوروبي، جو أوسبورن. وعند نهاية اليوم أشاد قيس بقدرات "أرتورا" الديناميكية العالية وبمنظومة الدفع الهجينة V6 خفيفة الوزن.
وصرّح قيس صدقي قائلاً: "تتمتّع هذه السيارة بقدرة فائقة في إيصال الطاقة، وأنا أعشق ذلك فيها! عند اختيار وضعية الحلبة Track Mode، نشعر بتفاعل السيارة مع الحلبة بشكل واضح سواء في التعامل مع السيارة أم في منظومة الدفع أم في نظام التحكّم الإلكتروني النشط بالثبات. إنّها سيارة تمنح السائق تجربة قيادة ممتعة جداً كما وتبني شعوراً بالثقة.
أنا أستمتع بتجربتي على هذه الحلبة ومعجب جداً بعزم الدوران المثير الذي يولّده هذا النظام الهجين. إنّها سيارةٌ رائعةٌ وممتعةٌ جداً للقيادة."
انطلاقاً من فلسفة ماكلارين المتمثلة في هندسة الوزن الخفيف للغاية، تعد سيارة "أرتورا" أول طراز يستخدم هيكل ماكلارين الكربوني خفيف الوزن (MCLA) الجديد كلياً والذي تمت ترقيته بشكل فريد للسيارات الهجينة. ينتج محرك البنزين V6 الجديد كلياً المزود بشاحن توربيني مزدوج سعة 3.0 لتر مع محرك كهربائي قوة إجمالية تبلغ 671 حصاناً و531 رطلاً قدماً من عزم الدوران، في حين يوفر المحرك الإلكتروني بقوة 94 حصاناً عزم دوران فورياً يبلغ 166 رطلاً قدماً، مما يضمن أفضل استجابة لدواسة الوقود على الإطلاق في سيارة ماكلارين مع قدرة على التسارع من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 3.0 ثوانٍ. ويتعزّز الأداء بشكل أكبر بفضل وزن المركبة الذي يبلغ 3,303 رطلاً، وهو الوزن الأخف في فئتها.
للمزيد من المعلومات حول ماكلارين أرتورا يُرجى زيارة الرابط التالي
– انتهى –
ملاحظة للمحررين:
يمكن العثور على مجموعة مختارة من الصور عالية الدقة المرافقة لهذا الإصدار على موقع ماكلارين أوتوموتيف الإعلامي عبر الرابط التالي: cars.mclaren.press
لمحة عن ماكلارين أوتوموتيف:
ماكلارين شركة متخصصة في صناعة السيارات الرياضية الفاخرة والسيارات الخارقة عالية الأداء. يتم جمع كل مركبة يدوياً في مركز ماكلارين للإنتاج (MPC) في ووكينغ، في مقاطعة سري، في إنكلترا.
تم إطلاق الشركة في عام 2010، وهي تشكّل الآن الجزء الأكبر من مجموعة ماكلارين.
يتم بيع مجموعة منتجات الشركة من طرازات GT والسيارات الخارقة Supercar السيارات الرياضية Motorsport وسيارات سلسلة ألتيميت Ultimate من خلال 100 وكيل في أكثر من 40 سوق عالمياً.
ماكلارين هي شركة رائدة دائمة التطوّر، وقد طرحت عام 1981 هيكلاً خفيف الوزن وشديد المتانة والصلابة من ألياف الكربون في الفورمولا 1 مع سيارة McLaren MP4/1.
وفي عام 1993، عملت الشركة على تصميم وتصنيع سيارة ماكلارين F1 للطرقات، ومنذ ذلك الحين، كلّ هياكل سيارات الشركة مصنوعة من ألياف الكربون. كجزء من سلسلة ألتيميت Ultimate Series، كانت ماكلارين أول من قدم سيارة هجينة مع ™McLaren P1. وعام 2016، أعلنت عن سيارة هجينة جديدة Hybrid-GT وأكدت في عام 2018 أن طراز Ultimate التالي سكون Speedtail.
شهد عام 2019 إطلاق ماكلارين 600LT Spider وGT الجديدة وMcLaren Senna GTR المخصصة للحلبات فقط. كما كشفت النقاب عن 620R وMcLaren Elva قبل إطلاق 765LT في العام التالي.
ومؤخراً، كشفت الشركة النقاب عن سيارتها الجديدة الهجينة فائقة الأداء، ماكلارين أرتورا.
وتعتبر أرتورا أول سيارة من ماكلارين تستفيد من هيكل ماكلارين الكربوني خفيف الوزن (MCLA). تم تصميم وتطوير وتصنيع MCLA في مركز McLaren Composites Technology Center في منطقة شيفيلد في إنكلترا باستخدام عمليات هي الأولى من نوعها على مستوى العالم وستقود مستقبل العلامة التجارية من السيارات الكهربائية.
تختار ماكلارين أوتوموتيف أيضاً الشراكة مع شركات ومؤسسات رائدة عالمياً متشابهة في التفكير والمبادئ وتعمل على دفع حدود التطوّر والإبداع في مجالات تخصصها. ومن بين تلك الشركات نذكر Ashurst وBowers & Wilkins وGulf وInfinite World وPirelli وRichard Mille وPlan International وTumi.
لمحة عن مجموعة ماكلارين:
مجموعة ماكلارين شركة عالمية رائدة في مجال السيارات الفاخرة ورياضة السيارات مع تركيز على قطاع السيارات الخارقة سيارات السباقات.
تمّ تأسيس المجموعة عام 1963 على يد المتسابق والمهندس ورجل الأعمال بروس ماكلارين، وتتكون المجموعة من شركة ماكلارين أوتوموتيف التي تصنع يدوياً سيارات خارقة خفيفة الوزن، والحصّة الكبرى من ماكلارين ريسنغ McLaren Racing التي تتنافس في بطولات سباقات الفورمولا 1 العالمية وINDYCAR في الولايات المتّحدة الأمريكية.
يقع المقر الرئيسي للمجموعة عالمياً في مركز ماكلارين التكنولوجي الشهير في ووكينغ بمقاطعة سري في إنكلترا.
MENAFN27092023005178011710ID1107152013