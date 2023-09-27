الكويت ترفع سعر بنزين ألترا إلى 250 فلسا لـ الليتر

ثبتت أسعار البنزين الممتاز والخصوصي والديزل والكيروسين

أحمد مغربي

قررت شركة البترول الوطنية الكويتية رفع سعر بنزين ألترا بنسبة 19% بما قيمته 40 فلسا ليصبح 250 فلسا لليتر الواحد، اعتبارا من أول أكتوبر المقبل على أن يستمر العمل بهذا السعر حتى 30 ديسمبر 2023.

يأتي ذلك قياسا إلى سعره السابق الذي كان محددا عند 210 فلسا لليتر الواحد والذي استمر العمل به من 1 يوليو 2023 حتى 30 سبتمبر الجاري.

وقالت شركة البترول الوطنية إنه تم تثبيت سعر البنزين الممتاز والخصوصي والديزل والكيروسين من دون أي تغيير، وذلك وفقا لما تم اعتماده من قبل لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة.