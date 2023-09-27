الاسترليني ينخفض مقابل الدولار
التاريخ
9/27/2023 9:14:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تراجع الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء مقابل الدولار الأميركي.
وحسب التقارير الاقتصادية البريطانية، فقد انخفض الاسترليني أمام الدولار عند 1.213 دولار، فيما استقر أمام العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) عند 1.51 يورو.
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