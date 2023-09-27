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الاسترليني ينخفض مقابل الدولار

9/27/2023 9:14:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجع الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء مقابل الدولار الأميركي.


وحسب التقارير الاقتصادية البريطانية، فقد انخفض الاسترليني أمام الدولار عند 1.213 دولار، فيما استقر أمام العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) عند 1.51 يورو.

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