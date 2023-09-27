5 قتلى في جريمة جديدة داخل أراضي عام 48

MENAFN - Palestine News Network ) الجليل/PNN/قُتل خمسة أشخاص في جريمة إطلاق نار داخل منزل مأهول في قرية بسمة طبعون بمنطقة الجليل، ظهر اليوم الأربعاء.

وأفاد موقع (عرب 48)، بأن خمسة أشخاص (ثلاثة رجال وامرأتين) في الثلاثينيات من العمر، قُتلوا بعد تعرضهم لإصابات بالغة الخطورة، وأصيب آخر (49 عاما) بجروح، ونُقل بسيارة "العناية المكثفة" إلى المستشفى.

وشهدت جرائم القتل المتصاعدة في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي عام 48، مقتل 176 شخصا (دون قتلى هذه الجريمة) منذ مطلع العام الحالي، بينهم 11 امرأة.