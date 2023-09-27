5 قتلى في جريمة جديدة داخل أراضي عام 48

(MENAFN
- Palestine News Network )
الجليل/PNN/قُتل خمسة أشخاص في جريمة إطلاق نار داخل منزل مأهول في قرية بسمة طبعون بمنطقة الجليل، ظهر اليوم الأربعاء.
وأفاد موقع (عرب 48)، بأن خمسة أشخاص (ثلاثة رجال وامرأتين) في الثلاثينيات من العمر، قُتلوا بعد تعرضهم لإصابات بالغة الخطورة، وأصيب آخر (49 عاما) بجروح، ونُقل بسيارة "العناية المكثفة" إلى المستشفى.
وشهدت جرائم القتل المتصاعدة في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي عام 48، مقتل 176 شخصا (دون قتلى هذه الجريمة) منذ مطلع العام الحالي، بينهم 11 امرأة.
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