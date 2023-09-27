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نوال الزغبي تتصدر الترند بسبب فخامة معاليك

9/27/2023 9:14:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تصدرت النجمة اللبنانية نوال الزغبي الترند على منصة إكس، عقب طرحها أحدث أغنياتها بعنوان "فخامة معاليك" باللهجة الخليجية، عبر قناتها على يوتيوب والمنصات الموسيقية المختلفة.
وتتعاون الزغبي في الأغنية مع الشاعر الغنائي خالد قرناس، والملحن ياسر نور، والموزع الموسيقي هاني ربيع، والكليب إخراج فادي حداد، ومن إنتاج لايف ستايلز ستوديوز، وتم تصويرها في لبنان.

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