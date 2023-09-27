نوال الزغبي تتصدر الترند بسبب فخامة معاليك

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تصدرت النجمة اللبنانية نوال الزغبي الترند على منصة إكس، عقب طرحها أحدث أغنياتها بعنوان "فخامة معاليك" باللهجة الخليجية، عبر قناتها على يوتيوب والمنصات الموسيقية المختلفة.
وتتعاون الزغبي في الأغنية مع الشاعر الغنائي خالد قرناس، والملحن ياسر نور، والموزع الموسيقي هاني ربيع، والكليب إخراج فادي حداد، ومن إنتاج لايف ستايلز ستوديوز، وتم تصويرها في لبنان.
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