أيهما أفضل تناول الأسماك أم مكملات زيت السمك؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحققت ورقة بحثية جديدة في فائدة أكل الأسماك مقابل تناول مكملات زيت السمك بالنسبة لـ 3 مخاطر، هي: أمراض القلب، والتهاب المفاصل، والخرف.وأشارت النتائج بداية إلى وجود الأنواع الـ 3 الرئيسية من أحماض أوميغا3 الدهنية في أطعمة أخرى، مثل البيض، والذي يحتوي على بعض الأنواع أكثر من الأسماك.

التهاب المفاصل

ووجدت الباحثة إيفانغلين مانتزيوريس من جامعة ساوث أستراليا أن مكملات زيت السمك توفر فوائد في تقليل شدة التهاب المفاصل الروماتويدي وتطوره، وأن الأسماك توفر هذه الفائدة أيضاً، لكن الأمر يتعلق بالكمية.



وقالت النتائج إنه من الصعب استهلاك الكمية المطلوبة من مصدر وحيد، وإن كانت بعض الأسماك الدهنية مثل المكاريل والسلمون تتوفر حصة مقدارها 3550 غراماً منها الكمية المطلوبة، وهو ما يتطلب عدداً كبيراً من كبسولات المكملات لكن يصعب أيضاً تناول هذه الكمية من الأسماك كل يوم.

أمراض القلب

ووفق موقع "ذا كونفيرسيشن"، أظهر التحليل أن مكملات زيت السمك ربما لا تحدث فرقاً يذكر أو لا تحدث فرقاً على الإطلاق بالنسبة للوقاية من النوبة القلبية والسكتة الدماغية.

لكن يمكن لزيت السمك أن يكون مفيداً للذين يعانون من قصور القلب أو ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية.





الخرف والزهايمر

ووجد البحث فوائد وقائية هامة سواء لتناول الأسماك أو مكملات زيت السمك للوقاية من الخرف و الزهايمر إذا لم يكن المرض قد تطور، ولا يزال المريض في مرحلة الضعف الإدراكي.

وأظهر التحليل أن تناول كميات أكبر من الأسماك يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

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