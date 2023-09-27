موسكو تتهم لندن وواشنطن بمساعدة كييف في قصف مقر البحرية بالقرم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اتهمت موسكو، اليوم الأربعاء، لندن وواشنطن بمساعدة كييف في قصف مقرّ الأسطول الروسي في البحر الأسود بشبه جزيرة القرم، الأسبوع الماضي، وفقاً لـ((وكالة الصحافة الفرنسية)).



وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: ((ليس لدينا أدنى شكّ في أن الهجوم كان مخططاً له مسبقاً باستخدام وسائل الاستخبارات الغربية ومُعدات الأقمار الاصطناعية التابعة لحلف شمال الأطلسي وطائرات الاستطلاع)).



وأضافت أن الضربة نُفّذت ((بتنسيق وثيق مع أجهزة الاستخبارات الأميركية والبريطانية)).



وشنّت أوكرانيا، الأسبوع الماضي، ضربة صاروخية على المقر العام للأسطول الروسي في البحر الأسود، والواقع في وسط مدينة سيفاستوبول في القرم، وفق ما أفاد مسؤول روسي.



وكتب الحاكم، الذي عيّنته روسيا في المنطقة الإدارية في سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، على ((تلغرام)): إن ((العدو شنّ هجوماً صاروخياً على المقر العام للأسطول)).



ويتمركز أسطول البحر الأسود الروسي في ميناء سيفاستوبول، وهو أحد مراكز قيادة العمليات الروسية ضد أوكرانيا.



وفي 31 يوليو (تموز) 2022، أصيب 6 أشخاص بجروح، جراء ضربة بطائرة مسيّرة متفجرة على هذا المقر، وهو مبنى أبيض مَهيب على الطراز الكلاسيكي يقع في وسط سيفاستوبول، بالقرب من حدائق ومتاحف يقصدها كثير من الأشخاص.



وتُستهدف شبه جزيرة القرم، وسيفاستوبول خصوصاً، منذ أسابيع عدة، بهجمات أوكرانية تنفّذها مسيّرات جوية وبحرية على سفن وبنى تحتية عسكرية، في تحدٍّ للدفاعات البحرية والجوية الروسية.

الشرق الأوسط