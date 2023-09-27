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الاقتصاد الأسرع نموا في العالم قد ينمو 100 % قريبا

9/27/2023 9:14:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تواصل الدولة صاحبة الاقتصاد الأسرع نموا في العالم، طريقها لتحقيق نمو اقتصادي بأكثر من 100% بحلول عام 2028، وذلك بسبب الارتفاع القوي في الأرباح الناجمة عن التوسع في إنتاج النفط وتصديره.


"دولة غويانا" والتي تقع في أميركا الجنوبية ويبلغ عدد سكانها حوالي 800 ألف نسمة، من المتوقع أن تسجل نموا اقتصاديا بنسبة 38% بحلول نهاية العام، وهي وتيرة سريعة للغاية، وفقا لتوقعات الناتج المحلي الإجمالي الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي.


ومنطقة ستابوريوك هي منطقة تابعة لغويانا، وتمتد على مساحة 6.6 مليون فدان، وتقدر احتياطاتها بنحو 11 مليار برميل من النفط.


وبحسب صندوق النقد، فقد سجلت غويانا نموا اقتصاديا بنسبة 62.3% خلال عام 2022 وهي النسبة الأعلى في العالم.

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