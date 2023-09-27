القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف
التاريخ
9/27/2023 9:14:30 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - احتفلت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الأربعاء، بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور المساعد للعمليات والتدريب.
واشتمل الحفل على أناشيد دينية ومدائح نبوية أدتها مجموعة من أئمة مديرية الإفتاء العسكري تغنت بذكرى سيد البشرية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
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