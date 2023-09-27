Wednesday, 27 September 2023 06:02 GMT

القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

9/27/2023 9:14:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - احتفلت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الأربعاء، بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور المساعد للعمليات والتدريب.
واشتمل الحفل على أناشيد دينية ومدائح نبوية أدتها مجموعة من أئمة مديرية الإفتاء العسكري تغنت بذكرى سيد البشرية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN27092023000208011052ID1107151847

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث