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شاكيرا قد تواجه السجن 8 أعوام في إسبانيا

9/27/2023 9:14:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- من المحتمل أن تواجه نجمة البوب الشهيرة، شاكيرا، محاكمة ثانية بعد أن تم اتهامها بأنها مدينة لسلطات الضرائب الإسبانية بنحو 6.7 مليون يورو (7 ملايين دولار).
وقال متحدث قضائي، الثلاثاء، إن مكتب المدعي العام قدم شكوى جنائية ضد المغنية الكولومبية أمام محكمة تقع بالقرب من برشلونة، وسوف تقرر المحكمة الآن ما إذا كانت المغنية يجب أن تخضع للمحاكمة.
وكان تحقيق أولي بدأ في يوليو (تموز) الماضي، بعد ورود تقرير صادر عن مكتب الضرائب في برشلونة بشأن جريمتين محتملتين بخصوص ضريبة الدخل والممتلكات في عام 2018.


ومن المقرر أن تمثل المغنية الحسناء (46 عاماً) أمام المحكمة في برشلونة هذا العام، بتهم منفصلة تتعلق بالتهرب الضريبي، يبلغ مجموع قيمتها نحو 14.5 مليون يورو، خلال الفترة بين عامي 2012 و2014.

mtv


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