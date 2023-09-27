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أراد تقليد ميسي وسواريز والنتيجة.. أهدر ضربة جزاء بطريقة كوميدية

9/27/2023 9:14:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أهدر الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم فريق غالطة سراي التركي فرصة هدف محقق أثناء تنفيذ ركلة جزاء بطريقة مضحكة.
وخلال مباراة غالطة سراي ضد فريق إسطنبول سبور ضمن منافسات الدوري التركي احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فريق غالطة سراي عند الدقيقة 37.
وعلى طريقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغواياني لويس سواريز، قرر الثنائي كريم أكتوركوجلو وإيكاردي تكرار خدعة ليو في تنفيذ ركلة الجزاء.
وكان يبدو أن أكتوركوجلو هو من سيقوم بتنفيذ ركلة الجزاء وبدلا من تسديدها بشكل مباشر قرر تمريرها إلى إيكاردي الذي فشل في إيداعها الشباك رغم أن حارس فريق إسطنبول سبور كان ملقيا على الأرض.

ورغم فشل إيكاردي في تسجيل الهدف على طريقة ميسي وسواريز إلا أنه عاد ليصحح الخطأ وتمكن من تسجيل هدف المباراة لفريقه في الدقيقة 42 وجاء بصناعة من أكتوركوجلو لتنتهي المباراة بنتيجة 1-0 لمصلحة الضيوف.
يذكر أن ميسي وسواريز قاما بتنفيذ تلك الخدعة خلال مباراة سيلتا فيغو في منافسات الليغا عام 2015، حيث قام ليونيل ميسي بتمرير ركلة الجزاء لسواريز الذي أسكنها في الشباك.
ورحل إيكاردي إلى تركيا العام الماضي على سبيل الإعارة، لكن النادي التركي تعاقد مع النجم الأرجنتيني بشكل دائم خلال فترة انتقالات صيف 2023 قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

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